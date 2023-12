Sebastián Viera advirtió a los jugadores de Tolima: "Yo vendría al Metropolitano con nervios"

El próximo miércoles 6 de diciembre, se definirá al segundo finalista de la Liga BetPlay 2023-II. Independiente Medellín salió airoso del denominado 'grupo de la muerte', luego de la derrota de Millonarios contra América de Cali y de golear 0-5 a Atlético Nacional. El otro cupo se lo disputarán Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, equipos que se enfrentarán en la última jornada de la zona A de los cuadrangulares semifinales. Sebastián Viera, ídolo 'tiburón', le mandó una advertencia al conjunto que dirige David González.

Los 'pijaos' tuvieron una gran oportunidad de sellar su 'tiquete' a la serie decisiva la jornada pasada, pero no la aprovecharon. Un empate contra Águilas Doradas en el Murillo Toro parecía ser suficiente; sin embargo, los comandados por César Farías, quienes no habían sumado triunfos en la segunda fase del certamen (cabe resaltar que habían llegado invictos a dicha instancia), se impusieron 0-1 en Ibagué y le pusieron suspenso a la definición del grupo.

Por su parte, los 'curramberos' vencieron 0-2 a Deportivo Cali en Palmaseca y quedaron a una victoria de acceder a una nueva final. Arturo Reyes y su plantilla quieren dar el 'golpe' del semestre, pues muy pocos apostaban por Junior después del fallido proyecto de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez; sumado a las controversiales salidas de Juan Fernando Quintero y el mismo Viera.

¿Qué dijo Sebastián Viera antes del Junior vs. Tolima?

"Me puso contento, porque Junior hizo la tarea y Tolima perdió, que era lo que nosotros decíamos, que iban a perder un partido. Perdió el que no tenía que perder (vs. Águilas Doradas) porque le dio vida a Junior. Tolima ahora tiene que venir a ganar en Barranquilla y Junior está metiendo de a tres goles; entonces yo si fuera jugador de Tolima vendría un poquito nervioso. Sentiría que perdí el campeonato en Ibagué, porque tuvieron todo para ir a la final y la dejaron pasar. Esas oportunidades no se pueden dejar pasar y menos en finales, donde hay equipos tan parejos", señaló el arquero uruguayo, quien levantó siete títulos con el conjunto atlanticense, en una conversación con el 'VBAR'.

Hora y dónde ver el partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima