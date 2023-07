¿No se retiró? Sebastián Viera ya viste la camiseta de su nuevo equipo

Hace algunos días se dio a conocer que Sebastián Viera dejaba las toldas del Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que no sería el hombre de confianza de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, entrenador el equipo tiburón y que confirmó la posición que dio a conocer el arquero uruguayo sobre la portería rojiblanca.

A pesar de los rumores y el interés mostrado por otros equipos, Sebastián Viera dio a conocer que no vestirá otra camiseta en Colombia que no sea el Junior de Barranquilla, asegurando que su decisión es por el gran cariño y afecto que tiene con el equipo de la ‘arenosa’.

Sin embargo, Viera sorprendió a todos los aficionados del Junior de Barranquilla durante este fin de semana, puesto que por medio de las redes sociales se dio a conocer una fotografía del uruguayo en las canchas de la Universidad Autónoma del Caribe vistiendo otra camiseta y mostrando su felicidad por volver a las canchas.

Lea también: Luis Díaz regresa al Metropolitano para jugar con excompañeros en Junior

En la publicación del centro educativo se puede evidenciar que Sebastián Viera no se quiere retirar de las canchas y por tal motivo estuvo en el compromiso de la Universidad Autónoma en el Torneo Empresarial Uniatonoma 2023. Lo más curioso es que el uruguayo no estuvo debajo de los tres palos, sino que se arriesgó a ser un jugador de campo.

¡@sebavierareal debutó como delantero con el #SelloUniautónoma! ⚽️



Después de 12 años de jugar con la rojiblanca, este domingo 02 de julio el arquero uruguayo, Sebastián Viera, lució la camiseta del equipo @UAutonoma, en el Torneo de Fútbol Empresarial Uniautónoma 2023. 👏🏻 pic.twitter.com/DPC56myOPG — Universidad Autónoma del Caribe (@UAutonoma) July 2, 2023

Futuro de Sebastián Viera tras salir del Junior

En conversaciones con el Alargue de Caracol Radio, Sebastián Viera habló de lo que será su futuro tras salir del Junior de Barranquilla, dejando la puerta abierta para un posible retiro, puesto que durante este mercado de fichajes cerró varias oportunidades para seguir su carrera deportiva en el fútbol colombiano.

“No me ha salido nada como futbolista, tengo claro en dónde seguir si es que sigo. Como que me cerré muchas puertas y si sigo jugando al fútbol es porque será en un lugar que me guste, no haga sacrificios con mi familia y lo pueda disfrutar”, aseguró el guardameta uruguayo.

De igual forma, dejó claro que su deseo es quedarse a vivir en la ciudad de Barranquilla, afirmando que quiere seguir vinculado al fútbol desde otra posición.

“Mi idea es vivir en Barranquilla, estudié para ser director deportivo, estoy aprendiendo mucho más, tratando de estar donde me dan la confianza. Tratando de disfrutar también de esto, del fútbol, pero ser director técnico no me gusta, no lo disfruto, pero sí disfruto otras cosas”, finalizó el arquero.