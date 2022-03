Arturo Reyes se refirió a Carlos Queiroz y su salida de Colombia: “Yo no creo que le hayan hecho cajón”

Siguen las polémicas de la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, teniendo en cuenta las diferentes declaraciones que se han presentado en los últimos meses entres los directivos de la FCF y el entrenador portugués, que han desatado una verdadera novela dentro de las instalaciones de la Federación y el fútbol colombiano.

En las últimas horas, el último en dar su opinión sobre la salida de Queiroz, en la Selección Colombia, fue Arturo Reyes, quien estuvo en el cuerpo técnico del estratega portugués y conoce muy de cerca la verdadera historia entre el entrenador y la relación de los jugadores.

En conversaciones con el programa el Vbar de Caracol Radio, el exentrenador del Junior de Barranquilla dio a conocer su opinión sobre el entrenador Carlos Queiroz y su salida del equipo cafetero.

"Yo no sé si él renunció o lo echaron, pero sí puedo decir que es un gran trabajador y que se aprende mucho con él. Yo no creo que le hayan hecho cajón. Por esos días, España le metió seis goles a Alemania y nunca se dijo que los jugadores le hicieron 'cajón' a Low", agregó el entrenador.

De igual forma, dio su opinión de lo que será el juego de este jueves 24 de marzo frente a la Selección de Bolivia, donde los dirigidos por Reinaldo Rueda, necesitan de una victoria para seguir soñando con el Mundial de Catar 2022.

"Esa selección de Bolivia, nosotros jugamos contra ellos, Juegan bien, generalmente en bloque bajo, pero eso no quiere decir que no vayan al ataque. Yo me imagino un partido en el que Colombia marca un gol a los cinco o siete minutos. Después de eso se abre todo”, finalizó el exentrenador de la Selección Colombia.

¿Volverá Arturo Reyes a dirigir alguna Selección Colombia?

Luego de su salida del Junior de Barranquilla, muchos especulaban el regreso de Arturo Reyes a la Federación Colombiana de Fútbol, para seguir el proceso que dejó atrás en el momento que se fue para el Junior de Barranquilla. Pero el mismo entrenador esclareció su futuro y su posible regreso al banquillo de la ‘Tricolor’.

“Al día de hoy, no he tenido ni una sola conversación con el presidente Ramón Jesurún, por voz, al menos. Simplemente, estoy esperando a que se abra alguna posibilidad”.