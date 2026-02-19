CANAL RCN
Selección Colombia: confirmaron sede y fecha del partido de despedida antes del Mundial

Prográmese para lo que será la despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
02:44 p. m.
A poco más de tres meses para el inicio del Mundial de 2026, la selección Colombia ya comienza a organizar los últimos detalles de su preparación, tanto en lo deportivo como en lo simbólico. En las últimas horas se confirmó lo que será el tradicional partido de despedida ante su afición, un evento que se ha vuelto costumbre antes de cada cita orbital.

El combinado nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, tiene previsto presentarse el próximo 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá, donde se realizará el encuentro de despedida antes de viajar a Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo. La información fue dada a conocer por el periodista César Augusto Londoño, quien aseguró que el compromiso está en agenda, aunque dependerá del estado del terreno de juego del escenario capitalino.

Un adiós tradicional antes de la cita mundialista

Este tipo de encuentros se ha convertido en una tradición para la selección Colombia antes de cada Mundial. Más allá del resultado deportivo, el objetivo principal es brindar un último contacto entre los jugadores y los hinchas, quienes tienen la oportunidad de despedir al equipo en un ambiente festivo y cargado de optimismo.

El compromiso en Bogotá serviría también como parte final de la preparación del plantel, que llegará con ritmo de competencia tras disputar sus últimos amistosos internacionales. La intención del cuerpo técnico es aprovechar cada presentación para ajustar detalles tácticos y consolidar la base que afrontará el torneo.

Amistosos exigentes antes del partido en casa

Antes del encuentro de despedida, la selección Colombia afrontará dos compromisos amistosos en territorio estadounidense. El 27 de marzo enfrentará a Croacia y el 29 del mismo mes se medirá ante Francia, dos selecciones de alto nivel que servirán como prueba de fuego para el equipo cafetero.

Estos partidos serán claves para medir el rendimiento colectivo y evaluar variantes en el once titular. Después de esos duelos, el encuentro en Bogotá marcará el cierre del ciclo previo al Mundial y el momento en el que la afición colombiana dará su último aliento antes del viaje a la gran cita del fútbol internacional.

