Selección Colombia cayó en el último ranking FIFA: golpe antes del Mundial

La Selección Colombia vuelve a ser noticia, pero no por resultados alentadores ni por una mejora en su panorama internacional. En la más reciente actualización del ranking FIFA, el combinado tricolor registró un nuevo retroceso que confirma una tendencia preocupante en los últimos años. Muy lejos quedaron aquellas semanas gloriosas en las que el equipo nacional se codeaba con las potencias del fútbol mundial y alcanzaba incluso el top-3 del planeta, un lugar que hoy parece cada vez más distante.

La FIFA publicó este lunes 19 de enero la primera actualización del ranking en 2026, una vez finalizada la Copa Africana de Naciones, torneo que tuvo como campeón a Senegal. Precisamente ese resultado terminó impactando directamente la ubicación de Colombia en el listado global.

Colombia sigue perdiendo terreno en el ranking FIFA

En esta nueva clasificación, la Selección Colombia descendió una casilla, pasando del puesto 13 al 14, un movimiento que, aunque mínimo en apariencia, refuerza la sensación de estancamiento que rodea al equipo nacional. Actualmente, Colombia acumula 1701.3 puntos, cifra que no fue suficiente para sostenerse frente al ascenso de otras selecciones que sí capitalizaron resultados recientes en competencias oficiales.

El ranking refleja no solo el presente inmediato, sino también la regularidad competitiva, y en ese aspecto Colombia ha quedado en deuda. La falta de títulos, la irregularidad en partidos clave y la ausencia de victorias de alto impacto han terminado pasando factura en el escalafón mundial, donde cada detalle cuenta.

Senegal, el gran responsable del descenso tricolor

El principal factor que explica la caída de Colombia es el título de la Copa Africana de Naciones obtenido por Senegal. El seleccionado africano fue el equipo que más posiciones escaló en esta actualización, dando un salto significativo del puesto 19 al 12, convirtiéndose además en la segunda mejor selección de África dentro del ranking FIFA.

Este ascenso obligó a varios equipos a ceder lugares, entre ellos Colombia, que sin disputar partidos oficiales en el mismo periodo, vio afectada su ubicación. El contraste es evidente: mientras Senegal capitalizó un torneo continental y sumó puntos clave, la tricolor se mantiene sin golpes de autoridad que respalden su lugar entre las mejores selecciones del mundo.

El panorama invita a la reflexión. Colombia pasó de ser protagonista global, temida y respetada, a luchar por mantenerse dentro del top-15 del ranking. Si bien la posición 14 aún conserva prestigio, el desafío está en recuperar competitividad, identidad y resultados que le permitan volver a escalar.

El ranking no gana partidos, pero sí expone realidades. Y hoy, la Selección Colombia enfrenta el reto de reencontrarse con aquel nivel que alguna vez la llevó a lo más alto del fútbol mundial.

