Corte Suprema abrió indagación previa contra Sandra Ramírez por el caso de Miguel Uribe

Fuentes le confirmaron a Noticias RCN que la Corte Suprema abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y Marcos Calarcá tras la compulsa de la Fiscalía con respecto al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El crimen contra Uribe Turbay, quien era senador y precandidato presidencial, ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, Modelia, barrio ubicado en el occidente de Bogotá.

¿Quiénes han sido capturados por el magnicidio?

El congresista se encontraba reunido con la gente al aire libre y, mientras les hablaba, en el público había un adolescente que a pocos metros le disparó en reiteradas ocasiones. Uribe fue llevado a la UCI de la Fundación Santa Fe y falleció el 11 de agosto de 2025 a los 39 años.

Las autoridades capturaron a los autores materiales: Elder José Arteaga o ‘El Costeño’, William Fernando González o ‘El Hermano’, Katherine Andrea Martínez o ‘Gabriela’, Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’, Harold Daniel Barragán, Cristian Camilo González, Jhorman David Mora o ‘El Caleño’ y Simeón Pérez Marroquín o ‘El Viejo’. También fue aprehendido alias Tianz, el menor que accionó la pistola.

Varios de ellos alcanzaron preacuerdos, lo cual ha permitido que sean condenados y que revelen más detalles con el fin de esclarecer el magnicidio. Una de las declaraciones clave las dio ‘El Viejo’, quien destapó la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia en el crimen.

Segunda Marquetalia habría sido determinadora

Al parecer, esta disidencia de las Farc habría tenido un papel clave. Por eso, se busca a Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’), Gener García Molina (‘Jhon 40’), José Manuel Sierra Sabogal (‘Zarco Aldinever’), Jhon Jairo Bedoya Arias (‘Rumba’), Alberto Cruzlobo (‘Enrique Marulanda’), Diógenes Medina Hernández (‘Chalo’) y Kendry Téllez Álvarez (‘Yako’).

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Marroquín aseguró que tuvo contactos con ‘Zarco Aldinever’ para orquestar el magnicidio que habría sido ordenado desde Venezuela, país en donde se sospecha que podría estar ‘Iván Márquez’.

Noticias RCN conoció, además, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó información sobre la posible relación que tendría la excongresista Ramírez, quien perteneció a las extintas Farc. Por eso, compulsó copias a la Fiscalía y la Corte Suprema.