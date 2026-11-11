Duván Vergara tendría encaminado su regreso al fútbol colombiano: ¿De vuelta al América de Cali?

Duván Vergara no está pasando por el mejor momento de su carrera. En Racing de Avellaneda, el colombiano ha sumado muy pocos minutos durante el último año y pese a que tiene contrato hasta 2028, es muy probable que termine saliendo del equipo para la próxima temporada.

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Hace algunas semanas, su representante, Kormac Valdebenito, había manifestado su preocupación por la poca continuidad de Duván en Argentina, por lo que no descartó la posibilidad de tener un cambio de aires una vez terminara la competencia.

Las directivas del club le darían luz verde a Vergara para salir del club, incluso a modo de préstamo. Sin embargo, hay que esperar a la decisión del nuevo DT que llegue al club tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, quien tendrá la última palabra sobre la continuidad del colombiano.

¿Qué equipos buscan a Duván Vergara?

De acuerdo a lo reportado por Pipe Sierra, hay tres clubes que ya establecieron contacto con el entorno de Duván Vergara para la Liga BetPlay 2027, siendo América de Cali el primero en la fila, club donde Vergara ha vivido dos ciclos en su carrera.

Sin embargo, se mantiene una deuda existente con el jugador, quien reclama por su porcentaje en la transferencia hacia Racing en 2025, lo cual complica cualquier negociación. Desde el club dejaron claro que se trabaja para llegar a un acuerdo y que todavía no hay resolución de lo que fue el movimiento entre América, Racing, Duván Vergara y Juan Fernando Quintero.

Además de América, se suman los mismos interesados de siempre: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, clubes que ya se clasificaron a la Copa Libertadores. Vergara ha manifestado en el pasado estar dispuesto a jugar en estos clubes, lo cual deja todo en el terreno de sus directivos.

Valdebenito también expresó recientemente en entrevista con el 'Super Combo del Deporte' que Vergara siempre tendrá como prioridad al América, en caso de regresar al fútbol colombiano, independiente de los posibles malentendidos entre las partes.