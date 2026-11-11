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Estas son las universidades más abandonadas por los estudiantes en Colombia: MinEducación entrega dato

Conozca las instituciones con mayor tasa de abandono.

Esta es la universidad que logra llegar a regiones históricamente olvidadas
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
06:20 p. m.
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La permanencia en la educación superior en Colombia enfrenta uno de sus retos más complejos de los últimos años. Según el informe más reciente del Ministerio de Educación Nacional (MinEducación), las tasas de abandono universitario continúan registrando niveles alarmantes en diversas regiones del país.

El fenómeno de la deserción universitaria no solo impacta las metas de cobertura educativa a nivel nacional, sino que también deja al descubierto profundas brechas socioeconómicas y académicas que afectan la trayectoria de miles de jóvenes.

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De acuerdo con el análisis institucional, la deserción en la educación superior se concentra principalmente en los primeros semestres de formación.

Factores como la falta de orientación vocacional previa, las dificultades financieras para sostener la manutención y el transporte, y los vacíos en la preparación académica de la educación media se consolidan como los principales detonantes por los cuales los estudiantes deciden pausar o retirarse definitivamente de sus aulas.

¿Cuáles son las universidades más abandonadas por los estudiantes en Colombia?

El reporte oficial del MinEducación pone en evidencia que el impacto de la deserción no es uniforme en el sistema educativo colombiano.

Aunque tanto instituciones públicas como privadas registran bajas de matriculados, las universidades privadas de menor acreditación y los institutos técnicos y tecnológicos concentran los porcentajes de abandono más elevados durante el primer año de carrera.

En términos generales, la tasa de deserción intersemestral en los programas de pregrado refleja que cerca de cuatro de cada diez estudiantes matriculados no logran culminar su plan de estudios.

Las carreras enfocadas en áreas de ingeniería, matemáticas y ciencias exactas reportan los índices más altos de retiro temprano, seguidas por programas del área de las ciencias sociales y administrativas.

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Entre las instituciones privadas y corporaciones universitarias con las tasas de deserción más elevadas del país se encuentran:

  • Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto): Por su alto volumen de matrícula en sectores de bajos ingresos y modalidades a distancia, registra uno de los índices de rotación y abandono más altos en los primeros tres semestres.
  • Universidad Antonio Nariño (UAN): Presenta cifras significativas de retiro estudiantil en sus sedes regionales, especialmente en programas de ingeniería y áreas técnicas.
  • Universidad Cooperativa de Colombia (UCC): Registra marcados niveles de deserción en sedes fuera de Bogotá, impulsados por la vinculación laboral temprana de sus estudiantes.
  • Corporación Universitaria Iberoamericana: Sus programas 100 % virtuales y presenciales de jornada nocturna reportan un alto porcentaje de estudiantes que no terminan su pregrado.
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