Jorge Luis Pinto cuestionó a Néstor Lorenzo y defendió a los jugadores de la Liga BetPlay

La elección de algunos futbolistas para los próximos amistosos de la Selección Colombia contra Chile abrió un nuevo debate sobre los convocados de Néstor Lorenzo. Jorge Luis Pinto cuestionó varios nombres de la lista y lanzó una crítica directa al seleccionador por las pocas oportunidades que, a su juicio, reciben los jugadores del fútbol colombiano.

Según las declaraciones de Pinto, la renovación del combinado nacional es necesaria, pero advierte que no todos los convocados tienen la experiencia competitiva que exige una selección.

¿Por qué Jorge Luis Pinto cuestionó a Néstor Lorenzo?

Uno de los nombres que llamó la atención de Pinto fue el de Camilo Mena, delantero del Korona Kielce de Polonia e incluido entre las novedades de la convocatoria. Aunque reconoció sus condiciones, puso en duda que tenga el recorrido necesario para asumir un compromiso internacional.

Ver caras nuevas es importante, porque hay que renovar el equipo, pero esa renovación no la puede hacer tan distante de la élite. Jugadores como Mena, que juega en el fútbol de Polonia, tiene talento, pero no tiene experiencia competitiva, y en la Selección no hay mucho tiempo para darle experiencia competitiva a los jugadores, mencionó Pinto.

Sin embargo, su cuestionamiento más contundente estuvo relacionado con la Liga BetPlay. Pinto aseguró que existen futbolistas con experiencia y buen rendimiento en el campeonato local que merecerían una oportunidad.

Me duele profundamente que el profesor Lorenzo no mire al fútbol colombiano. Estoy absolutamente seguro de que hay más jugadores experimentados y mejor condicionados, laterales, volantes y delanteros, que algunos de los que llama porque juegan en el fútbol internacional. Tengo que decir una verdad dura y franca: el profesor Lorenzo no cree en el fútbol colombiano, afirmó.

¿Qué jugadores considera Pinto que deberían estar en la Selección Colombia?

Entre los nombres que mencionó aparece Yeiso

n Guzmán, mediapunta al que considera una alternativa para el equipo nacional. El entrenador planteó que podría competir por esa posición con Juan Manuel Rengifo, quien también hace parte de las convocatorias recientes.

Pinto tampoco estuvo de acuerdo con la inclusión de varios futbolistas jóvenes de Atlético Nacional. En su opinión, algunos llamados parecen responder más a una oportunidad de observación que a una intención real de incorporarlos al proceso.

Otro de sus reparos fue para Devis Vásquez, arquero que pertenece a la Roma de Italia. El técnico cuestionó su convocatoria por la supuesta falta de continuidad y comparó su situación con la de otros guardametas que actúan en Colombia y Sudamérica.

¿Cómo va a llamar a un chico que ni siquiera juega y a veces ni sale de suplente? Y lleva dos partidos en un año. Y deja arqueros que están en el fútbol colombiano por fuera o que están en el fútbol sudamericano por fuera. No, no cabe”

La discusión se produce antes de los dos amistosos frente a Chile: el primero será el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el segundo el martes 17 en Santiago.