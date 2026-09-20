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Selección Colombia Femenina sub-20: próximo rival y programación para las semifinales del Mundial

El partido de las semifinales de la Copa del Mundo de Polonia 2026 se podrá disfrutar a través de la señal de Fútbol RCN.

Selección Colombia Mundial sub-20 (1)
FOTO: FCF

Ángel Ballén

septiembre 20 de 2026
10:53 a. m.
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La Selección Colombia Femenina sub-20 se clasificó a la semifinal del Mundial de la categoría en Polonia 2026. El equipo dirigido por Carlos Paniagua logró vencer a Nigeria por la mínima diferencia y aseguró su lugar entre los mejores cuatro de la competencia.

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Colombia regresa a una semifinal de esta categoría después de 16 años, cuando llegaron a esta instancia en Alemania 2010. En esa oportunidad, el equipo cayó frente a Nigeria y terminaron en la cuarta posición del certamen.

En cuanto a Copas del Mundo de la FIFA, la Selección estará buscando llegar a su segunda final en la historia, luego de que el equipo femenino sub-17 llegara al partido definitivo en India 2022, cuando perdieron por 1-0 frente a España.

Próximo rival de la Selección Colombia Femenina sub-20

La Selección Colombia espera por rival para estas semifinales. En la otra llave se encuentra Canadá, quien deberá medirse frente a la máxima favorita de la competencia, Corea el Norte, las actuales campeonas.

Colombia ya enfrentó a Corea del Norte en este Mundial, cayendo por 3-0 en la fase de grupos y dejando muchas dudas entre los aficionados. Sin embargo, se podría abrir una posibilidad de revancha, en caso de que las asiáticas avancen de ronda.

Programación y dónde ver a Colombia en las semifinales

De momento, ya está definida la programación para el próximo partido de la Selección Colombia Femenina sub-20, independientemente del rival que pasé de ronda. Será este miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m., hora colombiana.

El partido será trasmitido por Fútbol RCN, a través de la señal principal del Canal RCN, así como en las cuentas de YouTube y TikTok del Canal RCN, la app y en la página web. La transmisión comenzaría a las 11:00 de la mañana.

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