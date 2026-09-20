Explosión se registró al interior del comando de la Policía en Antioquia: esto se sabe

La apacible mañana de domingo se vio interrumpida a primera hora del 20 de septiembre, en inmediaciones del Comando del Departamento de la Policía de Antioquia, en Medellín.

Transeúntes y trabajadores del sector reportaron haber escuchado una explosión, a la que siguió una intensa humareda, visible en varias calles a la redonda.

Según el comando de la Policía, la explosión se registró al interior de una bodega, destinada a actividades propias del Grupo Antiexplosivos de la institución.

Bomberos atienden la emergencia en la zona y las autoridades investigan lo ocurrido:

De inmediato, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos y personal del Cuerpo Oficial de Bomberos se presentó en las instalaciones para atender la situación.

También las autoridades se encuentran en el área, adelantando una inspección preliminar para determinar con exactitud qué pudo haber provocado la explosión.

No se registran heridos ni víctimas fatales: comando de la Policía en Antioquia

En un comunicado de prensa, publicado tras el incidente, el comando de la Policía de Antioquia envió un parte de tranquilidad. “Como consecuencia de este hecho, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales”. E insitió en que:

A esta hora, “se adelantan las labores de inspección y verificación correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias que dieron origen a la situación”.