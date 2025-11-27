Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Jhon Jader Durán volvió a ser protagonista en Europa, pero no por sus goles ni por su talento.

El delantero colombiano, quien dejó de ser convocado por la Selección Colombia, fue expulsado este jueves en el empate 1-1 entre el Fenerbahce y el Ferencvaros, partido correspondiente a la fecha 5 de la primera fase de la Europa League.

Su reacción en el tiempo añadido dejó a su equipo con 10 hombres y abrió un nuevo capítulo de polémica alrededor de su temperamento.

El cabezazo que sacó del partido a Jhon Durán

El incidente ocurrió en el minuto 90+2, cuando Durán se vio envuelto en una discusión con un defensor rival.

En medio del cruce de palabras, el colombiano intentó lanzar un cabezazo, acción que el árbitro no dudó en sancionar con roja directa.

La transmisión captó claramente el momento en el que el delantero pierde el control, una situación que ya se ha repetido en su carrera y que empieza a preocupar en Turquía.

Con la expulsión, Durán deberá pagar una sanción mínima de dos fechas, aunque el castigo podría aumentar dependiendo del reporte arbitral.

¿Cómo queda el Fenerbahce tras el empate?

El empate 1-1 deja al conjunto turco en la casilla 18 de la tabla general de la Europa League, con 8 puntos de 15 posibles.

Aún quedan tres jornadas por disputar, pero perder a Durán en un momento clave no favorece las aspiraciones del club, que esperaba más regularidad del colombiano tras su llegada desde el fútbol árabe.