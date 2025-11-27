CANAL RCN
Deportes

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Jhon Durán fue expulsado en la Europa League por intentar dar un cabezazo a un rival en el Fenerbahce vs. Ferencvaros. El colombiano recibió roja directa.

Jhon Durán, cabezazo en Europa League
Foto: Captura de pantalla video de transmisión

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
03:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhon Jader Durán volvió a ser protagonista en Europa, pero no por sus goles ni por su talento.

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos
RELACIONADO

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos

El delantero colombiano, quien dejó de ser convocado por la Selección Colombia, fue expulsado este jueves en el empate 1-1 entre el Fenerbahce y el Ferencvaros, partido correspondiente a la fecha 5 de la primera fase de la Europa League.

Su reacción en el tiempo añadido dejó a su equipo con 10 hombres y abrió un nuevo capítulo de polémica alrededor de su temperamento.

El cabezazo que sacó del partido a Jhon Durán

El incidente ocurrió en el minuto 90+2, cuando Durán se vio envuelto en una discusión con un defensor rival.

Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo
RELACIONADO

Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo

En medio del cruce de palabras, el colombiano intentó lanzar un cabezazo, acción que el árbitro no dudó en sancionar con roja directa.

La transmisión captó claramente el momento en el que el delantero pierde el control, una situación que ya se ha repetido en su carrera y que empieza a preocupar en Turquía.

Con la expulsión, Durán deberá pagar una sanción mínima de dos fechas, aunque el castigo podría aumentar dependiendo del reporte arbitral.

¿Cómo queda el Fenerbahce tras el empate?

El empate 1-1 deja al conjunto turco en la casilla 18 de la tabla general de la Europa League, con 8 puntos de 15 posibles.

Jhon Durán ingresó desde el banco, le propinó codazo a Richard Ríos y salió lesionado
RELACIONADO

Jhon Durán ingresó desde el banco, le propinó codazo a Richard Ríos y salió lesionado

Aún quedan tres jornadas por disputar, pero perder a Durán en un momento clave no favorece las aspiraciones del club, que esperaba más regularidad del colombiano tras su llegada desde el fútbol árabe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?

Liga BetPlay

Así puede ver los cuadrangulares y las finales de la Liga BetPlay 2025-II en cine

Millonarios

Millonarios empieza a limpiar el vestuario: salida del primer extranjero

Otras Noticias

Animales

Gato estaría siendo maltratado en la base militar de Tolemaida: estarían apostando su vida, según denuncia

Los detalles del presunto plan detallan la suma de dinero que se estaría ofreciendo para acabar con la vida del felino.

Londres

Falleció reconocida diseñadora de modas que vistió a Lady Gaga y Rihanna

El legado de Pam Hogg perdura como símbolo de creatividad, autenticidad y rebeldía en la moda contemporánea.

Redes sociales

Altafulla reveló si volvería con Karina García: su respuesta sorprendió

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos