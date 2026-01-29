CANAL RCN
Deportes

Jhon Durán se ausenta de partido con Fenerbahçe y suena para llegar a gigante de Europa

El delantero colombiano podría regresar a una de las grandes ligas del mundo antes de que se cierre el mercado de fichajes.

Jhon Durán en Fenerbahce
Foto: Fenerbahce oficial

Noticias RCN

enero 29 de 2026
10:34 a. m.
Este jueves, Fenerbahçe estará disputando la última fecha de la fase de liga de la Europa League, donde tienen un juego de trámite tras confirmarse que jugarán los playoffs, independientemente del resultado. Sin embargo, se conoció que el colombiano Jhon Durán no estará disponible para este partido.

De acuerdo a los reportes de la prensa turca, la versión oficial es que un dolor es el motivo por el cual se bajó de la convocatoria, pero informan es que en realidad hay una oferta por él, su representante ya se lo comunicó a la directiva del club y la verdadera razón de su ausencia es terminar de cerrar su transferencia a un nuevo club.

Jhon Durán en la mira de un gigante de Italia

En medio de los rumores, se conoció que uno de los clubes que puso su atención sobre el goleador antioqueño es la Juventus de Italia, lo que representaría su gran regreso a los principales escenarios del fútbol mundial.

Lo que reporta la prensa turca es que el cuadro de Turín ya hizo una oferta oficial por el goleador y entre clubes ya están negociando. Se espera que en las próximas horas aparezca la respuesta oficial del club turco y que el colombiano pueda rematar la temporada en la Serie A.

La carrera de Jhon Durán

El delantero de 22 años debutó como profesional en Envigado FC y antes de cumplir la mayoría de edad, ya estaba vendido al Chicago Fire de la MLS, club en donde logró destacar positivamente y llamó la atención del fútbol europeo.

Llegó al Aston Villa, que pagó cerca de 30 millones de dólares por su traspaso y allí estaba siendo una figura reconocida, pero se marchó en enero de 2025 a Al Nassr de Arabia Saudita por 77 millones de euros. Luego fue cedido al Fenerbahçe y negocian con el club árabe su posible paso a Italia.

