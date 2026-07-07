Nicolás Gómez sería el jefe de gabinete en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Noticias RCN conoció que el jefe de gabinete en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sería Nicolás Gómez.

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Tras la victoria en las urnas el domingo 21 de junio, el presidente electo ha ido formando el que será su gabinete. Hasta el momento, los ministros designados son los siguientes:

Los ministros designados

Rodrigo Lara – Ministerio del Interior. Miguel Gómez Martínez – Ministerio de Hacienda. Iván Cancino – Ministerio de Justicia. General (r) Jorge Eduardo Mora – Ministerio de Defensa. Mauricio Gómez Amín – Ministerio de Comercio. Viviane Morales – Ministerio de Educación. Fabio Arjona – Ministerio de Ambiente. Jaime Andrés Beltrán – Ministerio de Vivienda. Elsa Noguera – Ministerio de Transporte. Juliana Gutiérrez – Ministerio del Deporte.

En ese orden de ideas, aún resta por conocer al canciller (ministro de Relaciones Exteriores), al ministro de Agricultura, al de Salud, al de Trabajo, al de Minas, al de MinTIC, al de Cultura y al de Ciencia. Sin embargo, un cargo clave es el de jefe de gabinete.

¿Quién es Nicolás Gómez?

Nicolás Gómez Arenas es politólogo, comunicador y máster en políticas públicas. Es hijo de Enrique Gómez y sobrino del ministro de Hacienda designado. También es columnista y ha sido invitado en el espacio de La Mesa Ancha de Noticias RCN.

Los próximos nombres para las carteras se irán conociendo a medida que se acerca el 7 de agosto, el día que será la posesión y oficialmente le dará inicio al gobierno de De la Espriella.

Aparte de los funcionarios designados, otro tema clave ha sido el empalme. Tras las polémicas declaraciones del presidente Petro, en las que no reconoció los resultados en las urnas, De la Espriella suspendió el empalme.