Video: ¡El increíble fallo de Jáminton Campaz en la última jugada del Colombia vs. Suiza!

La Selección Colombia estuvo a segundos de conseguir la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, pero una acción increíble terminó cambiando el rumbo del partido frente a Suiza.

Jáminton Campaz desperdició la oportunidad más clara del encuentro en el segundo tiempo de la prórroga, dejando escapar el que pudo haber sido el gol del triunfo para la 'Tricolor'.

Después de igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios, ambas selecciones buscaron romper el empate en el tiempo extra. Cuando todo apuntaba a una definición desde el punto penal, apareció una ocasión inmejorable para el equipo de Néstor Lorenzo.

Así fue el increíble fallo de Jáminton Campaz

La jugada ocurrió al minuto 114' del segundo tiempo suplementario. Un error en la salida de la defensa suiza dejó el balón servido para Jáminton Campaz, quien quedó completamente solo frente al arquero rival.

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El atacante colombiano controló la pelota y tuvo el arco a su disposición, pero al momento de definir elevó demasiado el remate y el balón terminó por encima del travesaño.

La reacción fue inmediata. Campaz se tomó la cabeza con evidente frustración, mientras sus compañeros no podían creer la oportunidad que acababa de desperdiciarse en uno de los momentos más importantes del compromiso.

Colombia dejó escapar una opción de oro

La acción de Campaz pudo cambiar por completo la historia del partido. De haber convertido esa ocasión, Colombia habría tomado la ventaja a pocos minutos del final de la prórroga y habría quedado muy cerca de asegurar el boleto a los cuartos de final, instancia en la que esperaba Argentina.

El fallo se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del encuentro y generó múltiples reacciones entre los aficionados, quienes lamentaron que la 'Tricolor' no pudiera aprovechar la ocasión más clara de toda la noche.

Más allá del resultado, la jugada quedará como una de las imágenes más recordadas del duelo entre Colombia y Suiza, pues estuvo a centímetros de convertirse en el gol que podía cambiar el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026.