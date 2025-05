Los partidos que se pierden Hinestroza, Ospina y Román con Atlético Nacional por Selección Colombia

La más reciente convocatoria de la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, trajo consigo preocupación en el Atlético Nacional.

Y no es para menos, ya que tres de sus jugadores claves como David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, fueron citados para disputar las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Perú y Argentina, respectivamente.

Desde el 28 de mayo, la Tricolor adelanta un ciclo de preparación en Medellín, ya partir del sábado 31, todos los convocados se concentrarán en Barranquilla.

El regreso de los jugadores a sus clubes está previsto para el 11 de junio, una ausencia que afecta directamente a Nacional en la recta decisiva de los cuadrangulares.

¿Qué partidos se perderán con Nacional?

De acuerdo con el calendario, los tres futbolistas verdolagas se perderán al menos tres partidos clave del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay. Estos serían:

1 de junio: Nacional vs. Once Caldas

5 de junio: Millonarios vs. Nacional

8 de junio (fecha tentativa): Nacional vs. Santa Fe.

La ausencia de David Ospina, figura experimentada en el arco, y de dos jugadores como Román e Hinestroza, ha generado debate entre los hinchas.

Aunque se valora que sean tenidos en cuenta para la Selección, también se teme que el equipo paisa pierda solidez en partidos determinantes para avanzar a la final.

Nacional, en jaque por la Fecha FIFA

La convocatoria de jugadores en plena disputa de los cuadrangulares evidencia un viejo conflicto entre el calendario local y las fechas FIFA.

Mientras los clubes pelean puntos decisivos, las selecciones también requieren de sus mejores talentos.

Atlético Nacional deberá encontrar soluciones en su plantilla para suplir estas bajas estratégicas. La responsabilidad caerá en los suplentes y en la capacidad del cuerpo técnico para mantener la competitividad del equipo en su camino hacia el título.