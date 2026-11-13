Selección Colombia sub-20 ya conoce sus rivales para el Sudamericano 2027 en Antioquia

La Selección Colombia sub-20 ya conoce el camino que deberá recorrer en el Sudamericano de la categoría 2027 que se jugará en territorio nacional. El equipo nacional quedó ubicado en el Grupo A, tras el sorteo oficial realizado este viernes 13 de noviembre en la sede de Conmebol.

El Sudamericano sub-20 2027 se llevará a cabo del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 en Medellín y Envigado. Reunirá a las diez selecciones pertenecientes a las asociaciones miembro de la Conmebol y entregará cuatro cupos para el Mundial en Azerbaiyán y Uzbekistán.

¿Cuáles son los rivales de Colombia en el Sudamericano Sub-20 2027?

La Selección Colombia quedó en el Grupo A junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. Por su parte, las otras cinco selecciones participantes integrarán el Grupo B: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela, de acuerdo con la distribución establecida durante el sorteo.

La primera etapa del campeonato se jugará bajo el sistema de todos contra todos, a una sola rueda. Esto significa que cada selección disputará cuatro partidos en la fase preliminar, con el objetivo de terminar entre las primeras posiciones de su respectiva zona.

Según el formato oficial de competencia, los cuatro equipos mejor ubicados de cada grupo avanzarán a la Fase Final. Allí comenzarán los enfrentamientos directos para definir al campeón y clasificados al Mundial.

¿Cuántos cupos al Mundial Sub-20 entregará el Sudamericano 2027?

Uno de los principales objetivos de la Selección Colombia será conseguir la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. El campeonato continental entregará cuatro cupos directos para la cita mundialista, por lo que la Tricolor buscará aprovechar su condición de anfitriona para avanzar en la competencia y asegurar su presencia entre los representantes sudamericanos.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que el seleccionado nacional continuará con sus microciclos de preparación, enfocados en fortalecer el funcionamiento colectivo y consolidar el grupo que afrontará el torneo. Estos trabajos permitirán al cuerpo técnico evaluar a los jugadores y ajustar aspectos deportivos antes del inicio del campeonato.