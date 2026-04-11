Oficial: la Conmebol confirmó las sedes para el Sudamericano sub-20 en Colombia

Colombia ya tiene definidas las sedes para el Sudamericano sub-20 de 2027. Medellín y Envigado fueron confirmadas como las ciudades que recibirán el campeonato organizado por Conmebol, que se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero del próximo año.

La confirmación se produjo después de una visita de representantes de la Conmebol y funcionarios de la Federación Colombiana de Fútbol a varios municipios antioqueños. Durante el recorrido se evaluaron diferentes escenarios deportivos y aspectos relacionados con la logística y la organización del certamen.

Además de Medellín y Envigado, la delegación inspeccionó campos de entrenamiento ubicados en Itagüí y revisó alternativas de infraestructura en otras regiones de Antooquia. Estas visitas buscan identificar instalaciones que puedan complementar la capacidad de las ciudades sede y garantizar las condiciones necesarias para las selecciones participantes.

Ramón Jesurun, presidente de la FCF, destacó la designación del país y señaló que la elección representa un reconocimiento a la capacidad organizativa de Colombia. "En los últimos once años (2015-2026), hemos recibido nueve eventos de talla continental y mundial, una trayectoria que nos impulsa a asumir este nuevo reto con responsabilidad y compromiso"

¿Cuándo se jugará el Sudamericano sub-20 de 2027 en Colombia?

El Sudamericano sub-20 se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027, con Medellín y Envigado como sedes confirmadas. El campeonato reunirá a las selecciones juveniles de las diez asociaciones miembro de la confederación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Aunque ya se conocen los municipios anfitriones, todavía están pendientes los detalles sobre los estadios específicos que recibirán los encuentros, la distribución de los grupos y el calendario oficial de partidos.

La elección de Antioquia representa un nuevo regreso del campeonato juvenil a Colombia. En 2023, el país también organizó el Sudamericano Sub-20, con partidos en Cali y Bogotá. En aquella oportunidad, el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el estadio Deportivo Cali, El Campín y el Metropolitano de Techo fueron los escenarios utilizados durante las distintas fases de la competencia.

¿Cuántos cupos entregará el Sudamericano Sub-20 para el Mundial de 2027?

El Sudamericano Sub-20 de 2027 tendrá como uno de sus principales objetivos deportivos la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se realizará en Azerbaiyán. El campeonato continental entregará cuatro cupos para la cita mundialista, por lo que las diez selecciones participantes competirán por uno de esos lugares.

Brasil llegará como vigente campeón sudamericano, después de ganar las ediciones de 2023 y 2025. La selección brasileña también lidera el palmarés histórico con 13 títulos, seguida por Uruguay, que tiene ocho, y Argentina, con cinco.

Colombia cuenta con tres campeonatos en esta categoría, obtenidos en 1987, 2005 y 2013. En la edición de 2023, disputada en territorio nacional, el equipo colombiano terminó en el tercer puesto, detrás de Brasil y Uruguay.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.