Fuerte sismo en China hoy 13 de noviembre de 2026: esta fue su magnitud

Cuando en Colombia eran las 11:17 de la mañana de este 13 de noviembre de 2026, pero en China las 12:17 dela madrugada del 14 de noviembre, se presentó un fuerte sismo en ese país del continente asiático.

La magnitud superó los 5.0 y la profundidad, según los expertos de las entidades sismológicas, fue superficial.

¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Cuáles fueron los lugares más próximos a la zona en la que se originó el sismo? ¿Qué han determinado las autoridades locales? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en China hoy 13 de noviembre de 2026

12:17 a.m. del 14 de noviembre de 2026 en China / 11:17 a.m. del 13 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: 79 km al noreste de Xincheng, Sinkiang, China.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Municipios cercanos: a 66 kilómetros de Luntai, a 79 de Xincheng, a 143 de Xinyuan, a 211 de Korla, a 219 de Kax, a 225 de Hejing, a 226 de Samuyuzi, a 227 de Baytokay, a 234 de Yuli y a 239 de Yengitam.

¿Qué han planteado las autoridades tras el sismo que se presentó en China hoy 13 de noviembre de 2026?

Después de que se presentó el movimiento telúrico, el Departamento de Gestión de Emergencias de China precisó que se sintió una 'vibración' en las zonas más cercanas al epicentro, pero que no hubo daños estructurales.

En consecuencia, no se han registrado heridas, víctimas y los servicios públicos y telefónicos han continuado funcionando con normalidad.

Además, debido a que el epicentro fue en el noreste de China, en una zona alejada de las costas, las autoridades también han dejado claro que no existe riesgo de que se genere un tsunami.