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¡Atento! Fuerte temblor se presentó en Colombia hoy 13 de noviembre de 2026

El epicentro fue en Chaparral, Tolima, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

noviembre 13 de 2026
02:55 p. m.
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Este viernes 13 de noviembre de 2026, exactamente a las 2:43 de la tarde, se presentó un fuerte movimiento telúrico en Tolima.

El epicentro fue en Chaparral y la magnitud sobrepasó los 4.0. ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se presentó en Colombia hoy 13 de noviembre de 2026

  • 2:43 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 16 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

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  • 12:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 2:09 a.m.

Epicentro: Chima, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Contratación (Santander), a 11 de Chima (Santander) y a 12 de El Guacamayo (Santander).

  • 2:43 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 50 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 59 de Nóvita (Chocó) y a 60 de El Litoral del San Juan (Chocó).

  • 3:02 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 71 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 93 de Nuquí (Chocó) y a 118 de Juradó (Chocó).

  • 4:38 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 17 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Mutatá (Antioquia).

  • 5:10 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 80 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de Toro (Valle del Cauca) y a 12 de El Cairo (Valle del Cauca).

  • 5:40 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 21 de Mutatá (Antioquia) y a 27 de Uramita (Antioquia).

  • 5:53 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Aratoca (Santander) y a 6 de Los Santos (Santander).

  • 5:56 a.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Restrepo (Valle del Cauca), a 28 de Calima (Valle del Cauca) y a 32 de Buenaventura (Valle del Cauca).

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  • 7:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 18 de Chaparral (Tolima).

  • 3:01 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

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