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Cayeron seis disidentes de las Farc en sangrienta ofensiva militar entre Huila y Cauca

Los fuertes combates entre el Ejército y la estructura Ismael Ruiz continúan en zona rural de Belalcázar.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:33 p. m.
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En medio de intensos enfrentamientos armados entre tropas del Ejército Nacional de Colombia y disidencias de las Farc, al menos seis integrantes de un grupo residual murieron en zona limítrofe entre Cauca y Huila.

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Los combates se desarrollan en área rural del municipio de Belalcázar, donde soldados adelantan operaciones ofensivas contra integrantes de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Isaías Pardo.

Cayeron seis disidentes de las Farc en ofensiva militar entre Huila y Cauca

Según información entregada por las autoridades, los abatidos harían parte del grupo armado ilegal que delinque en esta zona estratégica del país bajo el mando de alias Fernando Gómez.

La operación militar sigue activa y las tropas permanecen desplegadas en el sector realizando labores de consolidación territorial y verificación de la situación de seguridad tras los fuertes intercambios de disparos registrados durante las últimas horas.

Mientras avanzan las maniobras militares, las autoridades trabajan también en la plena identificación de los seis cuerpos, que ya fueron trasladados a la ciudad de Neiva para los respectivos procedimientos judiciales y forenses.

Hasta ahora no se ha informado sobre soldados heridos ni capturas relacionadas con estos enfrentamientos.

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