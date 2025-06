Oficial: la Selección de Chile quedó virtualmente eliminada del Mundial por tercera vez consecutiva

La Selección de Chile recibió este 5 de junio a la Selección de Argentina en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, y fue derrotada por la mínima diferencia.

El único gol del partido lo hizo Julián Álvarez, al minuto 16, tras ingresar al área y definir de globito para superar al arco Cortés.

Posteriormente, Chile intentó reaccionar y se acercó tanto en el primer como en el segundo tiempo, pero Emiliano 'Dibu' Martínez tuvo una actuación magistral e impidió que el arco argentino fuera vulnerado.

Con ese resultado, Chile, que es última de las Eliminatorias Sudamericanas, quedó con 10 puntos y se encuentra oficialmente eliminada del Mundial que se disputará en 2026.

Así ha sido el rendimiento de la Selección de Chile en las actuales Eliminatorias Sudamericanas

En 15 partidos de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Chile tan solo ha conseguido dos victorias. Estas han sido vs. Perú y Venezuela, respectivamente.

De esa manera, en los otros 13 partidos, ha conseguido cuatro empates y nueve derrotas. Por lo tanto, tiene una diferencia de gol de -13 y en ese ítem solo lo supera Bolivia con -16.

Con esta nueva derrota, ya son tres fechas seguidas en las que Chile no puede ganar. Pues, en la fecha 13 perdió 1-0 vs. Paraguay en condición de visitante, en la 14 empató 0-0 vs. Ecuador de local y hoy cayó 0-1 contra Argentina.

La posición de Chile en las antiguas Eliminatorias Sudamericanas que tampoco clasificó al Mundial

Rumbo a Catar, la Selección de Chile se quedó afuera del Mundial tras ser séptima en las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella oportunidad, sumó 19 puntos y terminó con una diferencia de gol de -7.

Mientras tanto, para clasificar a Rusia 2018, Chile se quedó afuera de la cita mundialista tras ser sexta. Esa vez sumó 26 puntos, los mismos que Perú, que fue quinta, pero perdió el cupo por tener diferencia de gol de -1.