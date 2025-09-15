"¿En qué cabeza cabe que van a ganarle a Venezuela?": video viral de tiktoker venezolano antes del 3-6 vs. Colombia

El pasado 9 de septiembre de 2025, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia jugó en Maturín vs. Venezuela.

Los 'vinotinto' necesitaban de una victoria para quedarse con el repechaje, pero, a pesar de que la 'tricolor' no tuvo unos buenos primeros minutos, terminó goleando con marcador de 3-6.

Tras ese resultado, la Selección de Venezuela quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 y el repechaje lo jugará Bolivia, que le ganó 1-0 a Brasil en El Alto.

Antes del partido en Maturín, un creador de contenido venezolano realizó un 'live' junto a un hincha de la Selección Colombia y aseguró que la 'amarilla' no tenía posibilidades de ganarle a la 'vinotinto'. En consecuencia, luego del 3-6, su video está siendo viral.

Así fue como el creador de contenido venezolano 'menospreció' a la Selección Colombia antes del 3-6 en Eliminatorias Sudamericanas

En una conversación con un hincha de la Selección Colombia, 'Chucho Fut', un tiktoker venezolano, aseguró que la 'tricolor' no ganaría en Maturín.

"Ustedes antes de Bolivia no habían ganado un partido desde octubre del 2024, ese es el primer dato. Segundo, Venezuela no ha perdido en Maturín nunca en Eliminatorias y tercero, el único encuentro que ganaron de visitante fue contra Paraguay", comenzó expresando el creador de contenido venezolano.

"No le ganaron ni a Perú, ni a Bolivia, ni a nadie más de visitante. ¿Cómo piensan ustedes que le van a ganar a Venezuela? ¿En qué cabeza cabe, muchachos?", agregó.

Además, en otro 'live', el creador de contenido venezolano dijo que Venezuela 'educaría' a Colombia y que llegaría más lejos en el Mundial del 2026.

"En Maturín ninguna selección nos ha ganado y ustedes están acostumbrados a agrandarse por ganarles a seleccionados chicos. Venezuela va a educar, tenemos jugadores que tienen huevos, vamos a ir a ese Mundial y a llegar más lejos que ustedes en el 2026", detalló.

La Selección de Venezuela está en búsqueda de nuevo director técnico

Tras la dura derrota vs. la Selección Colombia, en Venezuela, por mutuo acuerdo, salió Fernando Batista, el estratega argentino.

RELACIONADO Rompió el silencio el periodista venezolano que aseguró su selección le ganaría sin problemas a Colombia

Es así como la Federación de Fútbol de Venezuela ya está mirando nuevas opciones para iniciar el próximo proceso y uno de los candidatos más fuertes es Rafael Dudamel, el actual director técnico del Deportivo Pereira.