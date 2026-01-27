Nuevo caso de pedalista colombiano suspendido provisionalmente por dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer este martes 27 de enero una sanción provisional contra el pedalista colombiano Germán Darío Gómez Becerra, quien mantenía contrato con el equipo Polti VisitMalta. La medida se da a raíz de un supuesto caso de dopaje detectado en un control realizado fuera de competición y, aunque la suspensión ya fue aplicada, el proceso aún no está cerrado, pues deberá ser estudiado a fondo antes de emitirse una decisión definitiva.

La noticia generó impacto en el entorno del ciclismo colombiano y europeo, teniendo en cuenta la proyección del corredor de 24 años y su vinculación a una escuadra profesional del circuito internacional. Por ahora, la UCI aclaró que se trata de una suspensión provisional obligatoria, conforme a los protocolos establecidos en el reglamento antidopaje vigente.

El origen del caso y la suspensión provisional

Según la información oficial, el Equipo Polti VisitMalta recibió una notificación formal de la UCI tras detectarse un resultado analítico adverso en un control antidopaje fuera de competición realizado el pasado 28 de diciembre de 2025. A raíz de este hallazgo, el organismo rector del ciclismo mundial decidió imponer una suspensión provisional con efecto inmediato mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la UCI, Germán Darío Gómez habría arrojado un resultado positivo por boldenona y uno de sus metabolitos, sustancias que hacen parte de la clase S1.1 de esteroides anabólicos androgénicos, incluidas en la Lista de Prohibiciones de 2025. Este tipo de sustancias están estrictamente vetadas por su capacidad para mejorar el rendimiento físico de manera artificial.

La normativa internacional establece que, ante este tipo de resultados, la suspensión provisional es de carácter obligatorio, con el objetivo de proteger la integridad de la competencia mientras se esclarecen los hechos.

La postura del equipo y el debido proceso

Tras conocerse la decisión de la UCI, el Polti VisitMalta emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura frente a la situación. En el texto, la escuadra reiteró su política de tolerancia cero frente al dopaje y anunció la suspensión del contrato del ciclista mientras se resuelve el procedimiento disciplinario.

“En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta”, señaló el equipo, agregando que Gómez Becerra fue excluido de todas las actividades deportivas de la escuadra de manera inmediata.

No obstante, el proceso aún se encuentra en una fase preliminar. El ciclista colombiano tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B, un paso clave que puede confirmar o refutar los resultados del primer test. Hasta que se complete esta instancia y se evalúen todas las pruebas, no habrá una sanción definitiva.

Mientras tanto, el caso permanece bajo estudio de la UCI, en un procedimiento que será determinante tanto para el futuro deportivo de Germán Darío Gómez Becerra como para la credibilidad de las estructuras de control antidopaje en el ciclismo profesional.