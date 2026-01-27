CANAL RCN
Deportes

Nuevo caso de pedalista colombiano suspendido provisionalmente por dopaje

En las últimas horas se conoció el caso de un pedalista colombiano profesional que fue suspendido de manera provisional por dopaje.

Ciclismo
Foto: AFP | Imagen de referencia

Noticias RCN

enero 27 de 2026
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer este martes 27 de enero una sanción provisional contra el pedalista colombiano Germán Darío Gómez Becerra, quien mantenía contrato con el equipo Polti VisitMalta. La medida se da a raíz de un supuesto caso de dopaje detectado en un control realizado fuera de competición y, aunque la suspensión ya fue aplicada, el proceso aún no está cerrado, pues deberá ser estudiado a fondo antes de emitirse una decisión definitiva.

La noticia generó impacto en el entorno del ciclismo colombiano y europeo, teniendo en cuenta la proyección del corredor de 24 años y su vinculación a una escuadra profesional del circuito internacional. Por ahora, la UCI aclaró que se trata de una suspensión provisional obligatoria, conforme a los protocolos establecidos en el reglamento antidopaje vigente.

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir
RELACIONADO

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir

El origen del caso y la suspensión provisional

Según la información oficial, el Equipo Polti VisitMalta recibió una notificación formal de la UCI tras detectarse un resultado analítico adverso en un control antidopaje fuera de competición realizado el pasado 28 de diciembre de 2025. A raíz de este hallazgo, el organismo rector del ciclismo mundial decidió imponer una suspensión provisional con efecto inmediato mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la UCI, Germán Darío Gómez habría arrojado un resultado positivo por boldenona y uno de sus metabolitos, sustancias que hacen parte de la clase S1.1 de esteroides anabólicos androgénicos, incluidas en la Lista de Prohibiciones de 2025. Este tipo de sustancias están estrictamente vetadas por su capacidad para mejorar el rendimiento físico de manera artificial.

La normativa internacional establece que, ante este tipo de resultados, la suspensión provisional es de carácter obligatorio, con el objetivo de proteger la integridad de la competencia mientras se esclarecen los hechos.

La postura del equipo y el debido proceso

Tras conocerse la decisión de la UCI, el Polti VisitMalta emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura frente a la situación. En el texto, la escuadra reiteró su política de tolerancia cero frente al dopaje y anunció la suspensión del contrato del ciclista mientras se resuelve el procedimiento disciplinario.

Egan Bernal quiere defender su título de campeón Nacional en su amada Zipaquirá
RELACIONADO

Egan Bernal quiere defender su título de campeón Nacional en su amada Zipaquirá

“En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta”, señaló el equipo, agregando que Gómez Becerra fue excluido de todas las actividades deportivas de la escuadra de manera inmediata.

No obstante, el proceso aún se encuentra en una fase preliminar. El ciclista colombiano tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B, un paso clave que puede confirmar o refutar los resultados del primer test. Hasta que se complete esta instancia y se evalúen todas las pruebas, no habrá una sanción definitiva.

Mientras tanto, el caso permanece bajo estudio de la UCI, en un procedimiento que será determinante tanto para el futuro deportivo de Germán Darío Gómez Becerra como para la credibilidad de las estructuras de control antidopaje en el ciclismo profesional.

Freno a ciclistas con práctica muy común en las vías: esta es la dura multa que les aplica
RELACIONADO

Freno a ciclistas con práctica muy común en las vías: esta es la dura multa que les aplica

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA? Esto se reveló

Luis Díaz

El golazo de Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern que se hizo viral: “Mágico”

Copa Libertadores

Abren puertas de la Copa Libertadores a equipos de Liga MX y MLS

Otras Noticias

Enfermedades

Encienden las alarmas por la fiebre amarilla: van 10 muertos en 2026 y obligan a reforzar vacunas

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, hizo el llamado para que no frene la vacunación contra la fiebre amarilla.

Temblor en Colombia

¡El Servicio Geológico Colombiano advirtió varios temblores en el país! Este fue el reporte

¿En qué zonas de Colombia ha temblado en lo que va de este 27 de enero? Descubra los detalles completos.

Cuba

Ante presiones de los Estados Unidos, China advierte que respaldará a Cuba

Inteligencia Artificial

Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo

Artistas

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad