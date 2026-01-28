Falcao salió al frente y fue directo con hinchas de Millonarios: “Los necesitamos”

En medio de uno de los momentos más complejos que ha atravesado Millonarios en los últimos tiempos, la voz de su máximo referente apareció para intentar cambiar el rumbo. En la noche del martes, a pocas horas del compromiso ante Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, Radamel Falcao García tomó la palabra y se dirigió a cientos de hinchas que llegaron hasta el hotel de concentración del equipo en la capital nariñense para expresar su respaldo incondicional.

El ‘Embajador’ no atraviesa un buen presente. El mal cierre del 2025 y el arranque adverso del nuevo campeonato, con dos derrotas consecutivas en las primeras jornadas, han generado preocupación entre la afición. Sin embargo, lejos de marcar distancia, los seguidores del club azul decidieron acompañar al plantel en este momento delicado, demostrando una vez más la fidelidad que caracteriza a la hinchada de Millonarios en cada rincón del país.

El respaldo de la hinchada en medio de la adversidad

Con cánticos, banderas y mensajes de aliento, los aficionados se congregaron a las afueras del hotel donde se hospeda el equipo en Pasto. La escena fue significativa: un grupo numeroso de hinchas alentando sin reproches, conscientes de que el equipo necesita más apoyo que nunca para salir del bache futbolístico.

El gesto no pasó desapercibido para los jugadores, que salieron a saludar y agradecer el acompañamiento. El ambiente, cargado de emoción, sirvió como antesala para un momento especial que tuvo como protagonista al capitán del equipo, quien decidió asumir el liderazgo no solo dentro de la cancha, sino también desde la palabra.

Falcao, liderazgo y mensaje directo al hincha azul

Con megáfono en mano, Radamel Falcao García se paró al frente y habló con franqueza ante los presentes. El delantero fue claro al reconocer el difícil momento que vive el grupo, pero también transmitió un mensaje de convicción y esperanza. El capitán aseguró que el plantel está trabajando para revertir la situación y que confían plenamente en poder salir adelante, siempre y cuando sientan el respaldo constante de su gente.

Falcao resaltó la importancia del acompañamiento en cada estadio del país, recordando que Millonarios siempre ha contado con una hinchada fiel que marca diferencia incluso en los momentos más complicados. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y nuevos cánticos, en una muestra de unión entre equipo y afición.

Millonarios visitará este miércoles 28 de enero a Deportivo Pasto, en un compromiso clave para empezar a cambiar la dinámica negativa del campeonato. El encuentro se disputará a partir de las 8:30 p.m., con transmisión de Win Sports +, y representa una oportunidad para que el conjunto capitalino responda en la cancha al respaldo recibido fuera de ella.

En Pasto, entre la altura, la presión del resultado y el aliento de su gente, Millonarios buscará algo más que tres puntos: recuperar confianza, reencontrarse con su identidad y comenzar a escribir una historia distinta en la Liga BetPlay 2026-I.