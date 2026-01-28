CANAL RCN
Internacional

Incendio en hotel de lujo en Francia obligó a evacuar a casi 300 personas

El fuego se desató durante la noche de este martes en la última planta del Hotel des Grandes Alpes por causas que aún se desconocen.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 28 de 2026
10:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un incendio registrado en un hotel de la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, obligó a evacuar a cerca de 300 personas y dejó como saldo cuatro bomberos heridos leves, informaron este miércoles las autoridades locales.

Francia avanza en la prohibición de redes sociales para menores de 15 años
RELACIONADO

Francia avanza en la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Evacuan a casi 300 personas por incendio en reputada estación de esquí en Francia

El fuego se desató la noche de este martes 27 de enero en la última planta del Hotel des Grandes Alpes por causas que aún se desconocen.

Desde entonces, un amplio operativo de emergencia ha trabajado sin pausa para controlar la situación. Según la prefectura, 110 bomberos continuaban este miércoles combatiendo las llamas.

La prefecta de Saboya, Vanina Nicoli, explicó durante una rueda de prensa que se trata de un incendio “difícil, intenso y muy agotador”, que además “se propaga muy rápidamente”. Los equipos de emergencia llevaban más de 15 horas de labores ininterrumpidas al momento de sus declaraciones.

Como medida preventiva ante el riesgo de propagación, más de 90 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel afectado, fueron evacuadas durante la noche del martes.

A ellos se sumaron casi 200 personas que se encontraban en el cercano Hotel Le Lana, desalojado en la mañana del miércoles.

Cuatro bomberos resultaron heridos de forma leve por inhalación de humo, de acuerdo con el reporte oficial.
El incidente ocurre apenas semanas después de otro trágico incendio en una estación de esquí, esta vez en Crans Montana, Suiza.

Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados
RELACIONADO

Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados

En ese caso, el fuego consumió un bar durante la madrugada de Año Nuevo, dejando 40 personas fallecidas y 116 heridas, la mayoría adolescentes.

Courchevel, ubicada en el corazón de los Alpes franceses, es un destino frecuentado por una clientela internacional de alto poder adquisitivo y forma parte de Les Trois Vallées, considerada una de las zonas de esquí más grandes del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Marco Rubio lanzó "amenaza" contra Delcy Rodríguez: ¿podría pasarle lo mismo que a Maduro?

España

Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados

Estados Unidos

Congresista de origen africano fue atacada con un líquido desconocido durante un mitin en los EE. UU.

Otras Noticias

Cúcuta

Luto en Santander: se confirmó la identidad del hincha asesinado tras el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga

Las autoridades están a cargo de una rigurosa investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Yeison Jiménez

Mamá de Yeison Jiménez y un contundente pronunciamiento: anuncian acciones judiciales

Luz Mery Galeano, madre del reconocido artista de música popular, emitió un contundente comunicado tras varias semanas de la muerte de su hijo.

Luis Díaz

¿Para el Mundial? Luis Díaz y Silvestre Dangond estrenarán canción y dieron indicios

Dólar

Precio del dólar en Colombia: hubo un considerable cambio hoy 28 de enero de 2026

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?