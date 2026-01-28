Incendio en hotel de lujo en Francia obligó a evacuar a casi 300 personas

Un incendio registrado en un hotel de la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, obligó a evacuar a cerca de 300 personas y dejó como saldo cuatro bomberos heridos leves, informaron este miércoles las autoridades locales.

El fuego se desató la noche de este martes 27 de enero en la última planta del Hotel des Grandes Alpes por causas que aún se desconocen.

Desde entonces, un amplio operativo de emergencia ha trabajado sin pausa para controlar la situación. Según la prefectura, 110 bomberos continuaban este miércoles combatiendo las llamas.

La prefecta de Saboya, Vanina Nicoli, explicó durante una rueda de prensa que se trata de un incendio “difícil, intenso y muy agotador”, que además “se propaga muy rápidamente”. Los equipos de emergencia llevaban más de 15 horas de labores ininterrumpidas al momento de sus declaraciones.

Como medida preventiva ante el riesgo de propagación, más de 90 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel afectado, fueron evacuadas durante la noche del martes.

A ellos se sumaron casi 200 personas que se encontraban en el cercano Hotel Le Lana, desalojado en la mañana del miércoles.

Cuatro bomberos resultaron heridos de forma leve por inhalación de humo, de acuerdo con el reporte oficial.

El incidente ocurre apenas semanas después de otro trágico incendio en una estación de esquí, esta vez en Crans Montana, Suiza.

En ese caso, el fuego consumió un bar durante la madrugada de Año Nuevo, dejando 40 personas fallecidas y 116 heridas, la mayoría adolescentes.

Courchevel, ubicada en el corazón de los Alpes franceses, es un destino frecuentado por una clientela internacional de alto poder adquisitivo y forma parte de Les Trois Vallées, considerada una de las zonas de esquí más grandes del mundo.