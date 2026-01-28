CANAL RCN
Tendencias

Mamá de Yeison Jiménez y un contundente pronunciamiento: anuncian acciones judiciales

Luz Mery Galeano, madre del reconocido artista de música popular, emitió un contundente comunicado tras varias semanas de la muerte de su hijo.

Mamá de Yeison Jiménez
FOTO: Yeison Jiménez - IG

Noticias RCN

enero 28 de 2026
10:27 a. m.
Ya pasaron 18 días desde el fatídico accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá, donde falleció el cantante Yeison Jiménez, causando luto en la industria musical de Colombia y en su familia, quienes han sido muy prudentes con los pronunciamientos hasta el momento.

Sin embargo, Luz Mery Galeando, madre del caldense de 34 años, se pronunció a través de un comunicado oficial, donde anunció que comenzarán a tomar acciones judiciales y administrativas contra las personas u organizaciones que vulneren algunos puntos expuestos en el documento.

El anuncio de la madre de Yeison Jiménez

Según indican, durante las últimas semanas han evidenciado conductas inapropiadas por parte de medios de comunicación, creadores de contenido y ciudadanía en general, pero hay casos graves que no tolerarán.

"La familia, por medio de sus apoderados, adelantará las acciones judiciales y administrativas pertinentes contra quien":

  • Difunda información falsa o no comprobada que afecte la honra, el buen nombre y la memoria de mi hijo y de nuestra familia.
  • Publique o comercialice contenido íntimo o privado, o lo use para alimentar señalamientos sin fundamento.
  • Persista en conductas de hostigamiento, acoso digital o aprovechamiento del dolor ajeno.

Adicionalmente, la familia de Yeison Jiménez solicitó que no se les atribuyan declaraciones que no hayan sido comprobadas. "Solicitamos no atribuirnos declaraciones tomadas de cuentas no verificadas o de terceros".

comunicado Luz Galeano
FOTO: @yeisonjimenezlegado

Anuncio de acciones judiciales tras la muerte de Yeison Jiménez

Este anuncio de Lucy Galeano se suma a las declaraciones del cantante Jessi Uribe, quien desde hace varios días indicó que inició un proceso legal en contra de cuentas o personas que compartieron información falsa que lo vinculaba a la muerte de su colega.

Indicó que ya presentaron los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y que están tras la pista de las personas que compartieron este tipo de contenidos, incluso si fueron creados a través de herramientas de inteligencia artificial.

