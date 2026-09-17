Hinchas tendrán ingreso biométrico en El Campín: así funcionará la nueva medida

En un paso clave hacia la modernización y la seguridad en los escenarios deportivos, Tuboleta e Independiente Santa Fe anunciaron la implementación de FacePass, un sistema de registro biométrico que permitirá el ingreso al estadio El Campín mediante reconocimiento facial.

La primera prueba piloto de esta tecnología se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre, en el marco del encuentro entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali. En esta fase inicial, la medida contará con la participación de 1.000 abonados mayores de edad pertenecientes a la localidad Oriental.

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Esta iniciativa refuerza el historial del club en la materia, recordando que desde 2021 Santa Fe ha implementado procesos de identificación biométrica para fortalecer los protocolos de seguridad y optimizar el acceso de sus aficionados.

¿Cómo funciona FacePass?

El sistema opera mediante un registro previo donde el usuario vincula su identidad con sus datos biométricos. Gracias a esto, el día del partido el acceso al estadio se realiza directamente a través de una validación facial, lo que trae múltiples ventajas:

Se eliminan las filas tradicionales y los tiempos de espera en los filtros de entrada.

Ya no es necesario presentar documentos físicos de identidad.

Se prescinde del uso de dispositivos móviles para validar el ingreso.

Esta fase de prueba servirá para evaluar el desempeño del software en condiciones reales de operación, medir la eficiencia en los tiempos de acceso, analizar el impacto logístico y conocer de primera mano la percepción de los hinchas.

Con el despliegue de FacePass, Tuboleta busca consolidar escenarios más seguros, organizados y a la vanguardia, promoviendo espacios donde las familias puedan disfrutar del espectáculo del fútbol con mayor confianza y tranquilidad.