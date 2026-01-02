Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez

Desde que inició el fútbol en el 2026, la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido una de las más deficientes del país.

El césped del 'coloso de la 57' se encuentra quemado en algunas zonas, con baches que causan que la pelota se levante y, además, se ha encharcado las últimas veces que ha llovido en la capital.

De hecho, tras el partido de Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira, Hugo Rodallega afirmó en la zona mixta que el estado de la cancha es "horrible".

En consecuencia, teniendo en cuenta que el 31 de enero se llevó a cabo el concierto homenaje a Yeison Jiménez y varias personas estuvieron en la grama, los hinchas de Millonarios e Independiente Medellín están expectantes de cuál es el estado para el partido de esta noche.

Y, en medio de esa coyuntura, se han comenzado a revelar algunas fotos en las redes sociales.

En imágenes: así está el césped de El Campín tras el concierto homenaje a Yeison Jiménez

Sobre la 1:40 de la tarde, una página que en X se identifica como 'Pacto Cardenal', compartió una foto en la que se evidencia que el césped sigue desgastado y con tierra en varias zonas.

Además, posteriormente, otro usuario, con una imagen más lateral, mostró que la grama continúa embarrada y que, muy posiblemente, podría volverse a encharcar en caso de lluvias continúas.

Las imágenes son las siguientes:

¿A qué hora es el partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín?

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín está agendado para este domingo 1 de febrero, a las 8:10 de la noche.

Los 'albiazules' no han ganando ninguno de sus tres primeros partidos y, por lo tanto, saldrán al terreno de juego con la necesidad de conseguir su primera victoria.

Sin embargo, Independiente Medellín también necesita los tres puntos debido a que tan solo ha sumado un punto.