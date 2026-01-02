CANAL RCN
Deportes

Preocupación para el partido Millonarios vs. DIM: así está la grama de El Campín tras el concierto a Yeison Jiménez

El césped se encharcó en el último partido que Independiente Santa Fe jugó en Bogotá.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
04:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde que inició el fútbol en el 2026, la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido una de las más deficientes del país.

El césped del 'coloso de la 57' se encuentra quemado en algunas zonas, con baches que causan que la pelota se levante y, además, se ha encharcado las últimas veces que ha llovido en la capital.

Icónico negocio que acompañó a 'El Campín' por décadas cierra sus puertas por construcción del nuevo estadio
RELACIONADO

Icónico negocio que acompañó a 'El Campín' por décadas cierra sus puertas por construcción del nuevo estadio

De hecho, tras el partido de Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira, Hugo Rodallega afirmó en la zona mixta que el estado de la cancha es "horrible".

En consecuencia, teniendo en cuenta que el 31 de enero se llevó a cabo el concierto homenaje a Yeison Jiménez y varias personas estuvieron en la grama, los hinchas de Millonarios e Independiente Medellín están expectantes de cuál es el estado para el partido de esta noche.

Y, en medio de esa coyuntura, se han comenzado a revelar algunas fotos en las redes sociales.

En imágenes: así está el césped de El Campín tras el concierto homenaje a Yeison Jiménez

Sobre la 1:40 de la tarde, una página que en X se identifica como 'Pacto Cardenal', compartió una foto en la que se evidencia que el césped sigue desgastado y con tierra en varias zonas.

Además, posteriormente, otro usuario, con una imagen más lateral, mostró que la grama continúa embarrada y que, muy posiblemente, podría volverse a encharcar en caso de lluvias continúas.

Las imágenes son las siguientes:

¿A qué hora es el partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín?

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín está agendado para este domingo 1 de febrero, a las 8:10 de la noche.

"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan
RELACIONADO

"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan

Los 'albiazules' no han ganando ninguno de sus tres primeros partidos y, por lo tanto, saldrán al terreno de juego con la necesidad de conseguir su primera victoria.

Sin embargo, Independiente Medellín también necesita los tres puntos debido a que tan solo ha sumado un punto.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz fue premiado como autor del mejor gol de 2025 en la Bundesliga

Lionel Messi

Juan Manuel Rengifo contó los detalles tras quedarse con la camiseta de Lionel Messi

Mundial de fútbol

Colombia vs. Portugal y la logística del viaje: Kissimmee toma protagonismo en Florida

Otras Noticias

Cauca

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército

Las imágenes dejan ver a los civiles siendo instrumentalizados para elaborar los explosivos.

Yeison Jiménez

Esta fue la desgarradora reacción de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en medio del concierto homenaje en El Campín

Sonia Restrepo vistió de blanco y estuvo acompañando al amor de su vida hasta el final del homenaje.

Turquía

16 muertos y al menos 30 heridos dejan dos accidentes de tránsito en Turquía

Estadio El Campín

Icónico negocio que acompañó a 'El Campín' por décadas cierra sus puertas por construcción del nuevo estadio

Cuidado personal

¿Por qué se genera sensibilidad dental ante estímulos sonoros, táctiles o visuales?