Luis Díaz fue premiado como autor del mejor gol de 2025 en la Bundesliga

Luis Díaz fue distinguido con el Gol del Año 2025 en la Bundesliga, un reconocimiento otorgado por el programa deportivo Sportschau y elegido por los aficionados al fútbol. El tanto premiado corresponde al empate parcial 1-1 del Bayern Múnich frente al Unión Berlín (2-2), en un partido disputado en noviembre en condición de visitante.

La anotación de Luis Díaz destacó no solo por su resultado, sino por la complejidad de la acción. El colombiano aprovechó un pase largo de Josip Stanišić que parecía perdido, alcanzó el balón deslizándose antes de que saliera por la línea de fondo y, con un movimiento técnico, superó a su marcador Janik Haberer. Desde un ángulo mínimo, definió frente al arquero Frederik Rönnow y convirtió un gol que fue descrito por medios locales como el “gol imposible”.

El gol que marcó la diferencia en la Bundesliga 2025

El tanto de Luis Díaz fue uno de los 15 nominados al Gol del Año de la Bundesliga y se impuso en la votación a anotaciones de futbolistas como Harry Kane, Florian Wirtz y Niclas Füllkrug. De acuerdo con los datos difundidos, el remate se ejecutó con un ángulo de apenas 1,8 grados y una expectativa de gol del 0,3 %, cifras que refuerzan la dificultad técnica de la jugada y explican el impacto que tuvo entre los aficionados.

Este premio se enmarca en una tradición que mantiene Sportschau desde 1971, cuando comenzó a entregar el reconocimiento al mejor gol del año en el fútbol alemán. Antes de Luis Díaz, jugadores históricos como Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Wegmann y Lothar Matthäus también recibieron este galardón.

Reconocimiento del Bayern y palabras de Luis Díaz

Desde el club bávaro, el director general deportivo Max Eberl destacó el valor del premio y el impacto del colombiano. Señaló que el Bayern Múnich se siente “muy orgulloso” de que Luis Díaz haya sido distinguido.

Por su parte, Luis Díaz agradeció a los votantes y expresó su sorpresa al ver nuevamente la anotación. "Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible", comentó a los medios oficiales del Bayern.