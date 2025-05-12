Miguel Polo Polo no llegó a la Plaza Núñez: debía pedirle perdón a las Madres de los Falsos Positivos

El Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá ordenó al representante a la Cámara Miguel Polo Polo ofrecer disculpas públicas al colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) este viernes 5 de diciembre luego de levantar una obra artística instalada por un grupo de mamás en la Plaza Rafael Núñez y arrojarla a bolsas de basura el 6 de noviembre de 2024.

La decisión se deriva de un incidente de verificación presentado por las víctimas, quienes denunciaron el incumplimiento de la sentencia T-375 de 2025 de la Corte Constitucional, que establecía medidas de reparación simbólica frente a las declaraciones del congresista.

En el fallo, el despacho judicial precisó que Polo Polo debía realizar un acto solemne en el marco de la reinstalación de la exposición de Mafapo, reconociendo el daño causado.

“Asimismo, deberá acreditar que, en el acto público relacionado con la reinstalación de la exposición, se debe ofrecer una disculpa solemne a las víctimas de la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos, reconociendo el daño causado por sus actos y declaraciones”, señala la sentencia.

Madres de Falsos Positivos reinstalaron la obra artística

La Asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) informó este jueves a través de su cuenta de Instagram que este viernes se vencía el plazo fijado por la justicia para la reinstalación de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas” y la realización del acto de disculpas públicas por parte del congresista Miguel Polo Polo.

“Gracias al juez Hernán Augusto. Mañana (5 de diciembre) de es la fecha límite pactada para la reinstalación de la exposición y el acto de disculpas públicas del señor Polo Polo”, señaló el mensaje difundido en redes sociales.

El viernes 5 de diciembre era la fecha límite para reinstalar la exposición

Sin embargo, durante la mañana de este viernes, las madres expresaron a través de sus redes sociales: "lamentamos que Miguel Polo Polo no hubiera cumplido la sentencia de la Corte Constitucional".

"Es una falla muy grande porque él hizo algo de botar las botas. La memoria no se bota, la memoria se cuida. Y hoy que estábamos esperando de que él viniera y nos presentara una excusa ante toda Colombia, no lo hizo", dijo Blanca Monroy, una líder y madre de víctima en Colombia.