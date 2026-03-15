CANAL RCN
Tendencias

Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

Un nuevo participante abandonará la 'casa más famosa del país' en la noche de este domingo 15 de marzo.

Foto: @lacasadelosfamososcolombia1 en Instagram y Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
04:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 se conocerá un nuevo eliminado en la noche de este 15 de marzo.

Después de que se realice el habitual 'posicionamiento', seis participantes muy fuertes tendrán que ingresar a la sala de eliminación para conocer el veredicto del público.

Karina García y Melissa Gate reaccionaron al regreso de Altafulla a La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Karina García y Melissa Gate reaccionaron al regreso de Altafulla a La Casa de los Famosos

Se trata de Alexa Torrex, Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Manuela Gómez, Juanda Caribe y 'Campanita'.

Sin embargo, por decisión del 'jefe', teniendo en cuenta que la competencia cada vez está más reñida, los porcentajes se dirán en desorden.

¿Quién sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026? ¿Cuál ha sido el análisis de la inteligencia artificial? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial

Basándose en las más recientes votaciones, ChatGPT considera que Juanda Caribe, Alexa Torrex y Manuela Gómez no están en una situación vulnerable debido a que han recibido un apoyo masivo de sus seguidores en las últimas semanas.

Además, la inteligencia artificial también cree que Beba de la Cruz continuaría en la competencia porque no ha estado en riesgo recurrentemente.

En consecuencia, según esta herramienta, el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 podría estar entre 'Campanita' y Tebi Bernal.

"Si la votación sigue el patrón típico del reality, los dos nombres con más riesgo serían 'Campanita' y Tebi", detalló la inteligencia artificial.

"El eliminado más probable sería 'Campanita', especialmente si vuelve a quedar con porcentajes bajos frente a competidores con un 'fandom' muy fuerte", añadió.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se puede ver durante las 24 horas a través de la transmisión ininterrumpida que se emite en la App del Canal RCN.

¡Tensión al máximo en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la temida placa de nominación
RELACIONADO

¡Tensión al máximo en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la temida placa de nominación

Además, las emociones de las galas se pueden seguir en la señal principal, después de las emisiones de Noticias de las 7:00 de la noche.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¿Habla en serio? Westcol confesó su intención de meterse en la política

Premios Óscar

¿Qué es de la vida de los protagonistas de la selfie más famosa de la historia?

Turismo

Esta es la región más acogedora de Colombia en 2026, según los Traveller Review Awards

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

VIDEO | Motociclista a toda velocidad arrolló a adulto mayor de 90 años y lo deja agonizando en Bogotá

Una cámara de seguridad registró el momento en el que fue embestido cuando intentaba cruzar una calle.

Fútbol internacional

Luto: exjugador de fútbol murió en un accidente aéreo

De acuerdo con las autoridades, en el siniestro fallecieron tres personas.

Reino Unido

Falleció reconocido actor: estaba en prisión respondiendo por una condena de abuso a menores

Trabajo

Horas extra en Colombia: cuántas se pueden trabajar máximo a la semana, según la ley

Enfermedades

Dolor de garganta y mal sabor: los síntomas ocultos detrás del reflujo gástrico