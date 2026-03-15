Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 se conocerá un nuevo eliminado en la noche de este 15 de marzo.

Después de que se realice el habitual 'posicionamiento', seis participantes muy fuertes tendrán que ingresar a la sala de eliminación para conocer el veredicto del público.

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Se trata de Alexa Torrex, Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Manuela Gómez, Juanda Caribe y 'Campanita'.

Sin embargo, por decisión del 'jefe', teniendo en cuenta que la competencia cada vez está más reñida, los porcentajes se dirán en desorden.

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Este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial

Basándose en las más recientes votaciones, ChatGPT considera que Juanda Caribe, Alexa Torrex y Manuela Gómez no están en una situación vulnerable debido a que han recibido un apoyo masivo de sus seguidores en las últimas semanas.

Además, la inteligencia artificial también cree que Beba de la Cruz continuaría en la competencia porque no ha estado en riesgo recurrentemente.

En consecuencia, según esta herramienta, el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 podría estar entre 'Campanita' y Tebi Bernal.

"Si la votación sigue el patrón típico del reality, los dos nombres con más riesgo serían 'Campanita' y Tebi", detalló la inteligencia artificial.

"El eliminado más probable sería 'Campanita', especialmente si vuelve a quedar con porcentajes bajos frente a competidores con un 'fandom' muy fuerte", añadió.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se puede ver durante las 24 horas a través de la transmisión ininterrumpida que se emite en la App del Canal RCN.

Además, las emociones de las galas se pueden seguir en la señal principal, después de las emisiones de Noticias de las 7:00 de la noche.