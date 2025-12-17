CANAL RCN
Todo listo para el sorteo de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y equipos colombianos clasificados

Copa Libertadores y Copa Sudamericana
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
11:10 a. m.
La cuenta regresiva para el máximo torneo de clubes en Sudamérica ya comenzó. La Copa Libertadores 2026 dará su primer paso oficial con el sorteo que definirá el camino inicial de la competencia, un evento clave en el que se conocerán los cruces de la fase previa y el panorama completo de los equipos clasificados.

Para el fútbol colombiano, la ceremonia marcará el inicio del sueño continental de cuatro clubes que buscarán protagonismo a nivel internacional.

La Conmebol llevará a cabo el sorteo desde su sede principal en Luque, Paraguay, escenario habitual de este tipo de eventos. Allí se presentará el formato del certamen, se explicará la distribución de los bombos y se definirán los enfrentamientos que abrirán la edición 2026 del torneo más prestigioso del continente.

Los equipos colombianos que disputarán la Copa Libertadores 2026

Colombia contará con cuatro representantes en la Copa Libertadores 2026, divididos entre fase de grupos y fase previa.

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla aseguraron su clasificación directa a la ronda principal tras consagrarse campeones en la Liga BetPlay I y II, respectivamente. Ambos clubes evitarán las rondas eliminatorias iniciales y esperarán el sorteo de la fase de grupos, previsto para marzo de 2026.

Por su parte, Deportes Tolima e Independiente Medellín iniciarán su camino desde la fase previa, gracias a su destacado rendimiento en la tabla de reclasificación.

Estos equipos deberán superar una o más llaves eliminatorias para poder acceder a la fase de grupos, en una instancia donde no hay margen de error y cada partido se convierte en una final.

Según la proyección de los bombos, Santa Fe y Junior estarían ubicados en el bombo 3 para la fase de grupos, lo que anticipa cruces exigentes una vez avance el calendario del torneo.

Fecha, hora y detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana (hora colombiana).

La ceremonia tendrá lugar en la sede de la Conmebol, en Luque, y contará con transmisión en vivo a través de ESPN y Disney+.

Además de definir las llaves preliminares de la Libertadores, durante el mismo evento también se conocerán los cruces correspondientes a la Copa Sudamericana 2026, lo que convierte la jornada en una cita imperdible para los aficionados.

