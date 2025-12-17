CANAL RCN
Colombia

Ministro Benedetti pidió apartar del cargo a la magistrada Cristina Lombana

Para el jefe de la cartera del Interior, la magistrada habría incurrido en una extralimitación de funciones tras haber ordenado el allanamiento en su casa en Barranquilla.

Foto: AFP

diciembre 17 de 2025
11:05 a. m.
En el marco del proceso que se adelanta en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el exsenador y actual ministro Armando Benedetti solicitó formalmente que la magistrada Cristina Lombana sea apartada de su cargo, al considerar que habría incurrido en una extralimitación de funciones.

Benedetti pidió apartar del cargo a Cristina Lombana

Según la petición presentada ante esa corporación, Benedetti cuestiona la legalidad de la orden de allanamiento emitida contra su residencia ubicada en Barranquilla, medida que, a su juicio, no se ajustaría a las competencias de la magistrada.

Para el jefe de la cartera del Interior, la actuación vulneró sus garantías procesales y excedió el marco de atribución es que le corresponden a la funcionaria judicial.

Armando Benedetti denunció públicamente allanamiento a su vivienda

El allanamiento en la vivienda del ministro se registró el pasado 11 de noviembre. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario calificó el procedimiento como un abuso de poder y cuestionó la competencia de la magistrada para investigarlo, al señalar que dejó de ser congresista hace más de tres años.

Benedetti afirmó que Lombana ha sido recusada en dos ocasiones y, pese a ello, continúa adelantando actuaciones en su contra.

En sus declaraciones, aseguró que no existen pruebas que lo vinculen a delitos y denunció lo que considera una persecución judicial prolongada, que incluiría investigaciones financieras a decenas de familiares, incluso a sus hijos menores de edad, así como la recolección de más de 200 testimonios a lo largo de varios años.

El ministro también puso en duda la imparcialidad de la magistrada y anunció que acudirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que sus denuncias y acciones legales en Colombia no han tenido efecto.

Además, señaló la existencia de un presunto montaje en su contra, en el que involucró a terceros y sugirió que información manipulada habría sido entregada a autoridades extranjeras, vulnerando, según él, su derecho al debido proceso.

