Pékerman reveló que le reclamó a Zidane por los minutos de James Rodríguez en Real Madrid

El mejor momento de James Rodríguez en su carrera, fue tras el Mundial de 2014 en su arribo al Real Madrid, firmando una temporada que es recordada por propios y extraños de la mano de Carlo Ancelotti. Sin embargo, su rendimiento cayó tras el cambio de entrenador.

Tras unos primeros desencuentros con Rafa Benítez, perdió protagonismo y ante la llegada de Zinedine Zidane, pasó a ser suplente permanente. Jugó algunos minutos y llegó a aportar, pero al final terminó firmando con el Bayern Múnich al cabo de dos temporadas.

En 2019 llegó de nuevo al Madrid, mientras seguía a cargo Zidane. Se terminó su préstamo y tenía arreglado su paso al Atlético de Madrid, pero el negocio se cayó, se tuvo que quedar en el equipo blanco y solo jugó 14 partidos en esa campaña.

José Pékerman intercedió por James Rodríguez

En diálogo con ESPN, José Pékerman, técnico de la Selección Colombia entre 2012 y 2018, reveló que en su momento viajó directamente a Madrid para hablar con Zidane y saber de primera mano por qué James no estaba teniendo minutos.

"En Colombia están matando a James porque no lo ponés y yo quiero saber realmente qué es lo que está pasando sin cuestionar porque somos colegas, yo no tengo porque decir en la Selección juega y en el Real Madrid no juega", fue lo que el DT argentino le dijo a su similar francés.

Zidane respondió. "James es el primero en el entrenamiento, nunca deja de entrenar, la intensidad que tiene James no la tienen otros jugadores, como persona es un chico que lo quieren todos", a lo que Pékerman le comentó que a nivel táctico no tenía que darle explicaciones.