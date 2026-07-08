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El DT de Suiza hizo desafiantes declaraciones tras eliminar a Colombia y tener que enfrentar a Argentina: ¿cuáles fueron?

Todo sucedió durante la rueda de prensa posterior al partido de octavos de final.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
02:55 p. m.
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La Selección de Suiza derrotó a la Selección Colombia por penales y ahora tendrá que enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

En el Estadio BC Place Vancouver, Suiza y la 'tricolor' empataron 0-0 durante 120 minutos, pero, posteriormente, los dirigidos por Murat Yakin ganaron 4-3 desde los '12 pasos'.

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Es así como deberán viajar a Kansas, Estados Unidos, para jugar su próximo partido el sábado 11 de julio, a las 8:00 de la noche.

Tras la clasificación vs. Colombia, Murat Yakin, el estratega suizo, habló en rueda de prensa y no solo expresó su alegría por haber pasado de ronda, sino que también realizó una declaración desafiante. ¿Cuál fue?

Esta fue la desafiante declaración que realizó Murat Yakin, el DT de Suiza, antes de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Murat Yakin puntualizó que será un honor jugar contra la actual campeona del mundo, pero también recordó que la 'albiceleste' ha tenido serios problemas al medirse vs. Cabo Verde y Egipto.

"Jugamos contra el campeón del mundo, no hay nada más lindo, pero en los últimos partidos se ha visto que Argentina es vulnerable", dijo.

"Somos capaces de frenar a los campeones del mundo", manifestó también.

¿Qué dijo Murat Yakin, el DT de Suiza, tras el partido vs. Colombia?

Al hablar sobre el cruce vs. Colombia, Murat Yakin indicó que se encuentra feliz por toda la delegación y que el partido se presentó tal como lo tenían planeado.

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"Estoy feliz por todos los jugadores, el cuerpo técnico y la afición. Por fin rompimos la maldición de los penaltis", señaló.

"No creo que quieran escuchar mi plan de juego de hoy, pero funcionó exactamente como queríamos. Aunque, claro que también tuvimos algo de suerte, pero eso hace parte del fútbol", concluyó.

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