Estados Unidos vuelve a advertir a sus ciudadanos sobre Venezuela tras los terremotos

La Embajada de Estados Unidos en Caracas actualizó sus recomendaciones de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que permanecen en Venezuela tras los terremotos registrados el 24 de junio en la costa norte del país.

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La representación diplomática informó que, aunque no existen nuevos cambios respecto a la alerta emitida anteriormente, continúa monitoreando la situación para proporcionar información que permita a sus ciudadanos tomar decisiones sobre su seguridad.

Según la actualización, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanece cerrado temporalmente para vuelos comerciales debido a los daños ocasionados por los sismos.

Por ese motivo, la embajada recomendó a los viajeros afectados mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles reprogramaciones y alternativas disponibles para salir del país.

¿Qué informó Estados Unidos sobre los vuelos tras los terremotos en Venezuela?

La embajada indicó que continúan operando vuelos internacionales desde los aeropuertos de Valencia, Barquisimeto, Barcelona y Maracaibo. También señaló que Copa Airlines programó vuelos adicionales entre Valencia y Ciudad de Panamá, mientras que Avianca amplió sus operaciones entre Valencia y Bogotá, ofreciendo nuevas opciones para los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos desde Caracas.

Asimismo, recordó que otras aerolíneas también han comenzado a operar rutas desde aeropuertos distintos al de Maiquetía. No obstante, insistió en que los viajeros deben consultar directamente con las compañías aéreas para verificar disponibilidad, cambios en los itinerarios y condiciones de viaje, debido a que la situación operacional continúa evolucionando.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad vigentes para viajar a Venezuela?

El Departamento de Estado reiteró que mantiene la recomendación de reconsiderar los viajes a Venezuela por riesgos asociados con la criminalidad, secuestros, terrorismo, infraestructura sanitaria deficiente y desastres naturales.

Además, mantiene la clasificación de "No viajar" para la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, así como para los estados de Amazonas, Apure, Guárico y Táchira, además de zonas específicas de Aragua y áreas rurales de Bolívar.

La actualización también advierte que el país enfrenta interrupciones generalizadas del servicio de electricidad y de internet, situación que dificulta las comunicaciones mientras las autoridades mantienen el estado de emergencia y equipos de respuesta desplegados en distintas zonas afectadas por los terremotos.

En paralelo, la Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos en Caracas está prestando únicamente servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses, mientras que los servicios de visas continúan suspendidos en Venezuela y se realizan a través de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Como parte de las medidas preventivas, la representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación, seguir las instrucciones de las autoridades locales, tener sus documentos personales actualizados y registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad y facilitar el contacto en caso de emergencia.

También recordó la importancia de contar con un plan de salida del país que no dependa de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos y de mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales mientras continúan las labores de respuesta tras los sismos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.