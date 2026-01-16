Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira debido a su crítica situación

La Superintendencia de Sociedades decidió someter a control a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., tras adelantar una actuación administrativa que permitió verificar una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo.

El sometimiento a control constituye la forma más intensa de supervisión societaria y se adopta cuando existen riesgos que pueden afectar la estabilidad de una empresa. En este caso, la medida busca proteger la sociedad mediante un seguimiento permanente, técnico y preventivo, orientado a corregir las debilidades identificadas y garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.

¿Qué implica el control por parte de la Superintendencia de Sociedades?

El control otorga a la Superintendencia de Sociedades amplias facultades, entre ellas la posibilidad de impartir órdenes, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir actos y operaciones y ejercer un seguimiento continuo a la gestión de los administradores.

Estas atribuciones están dirigidas a asegurar la transparencia de la información financiera y la adopción de correctivos oportunos frente a los riesgos detectados.

La finalidad central de esta medida es propiciar la recuperación integral de la empresa, a través de un acompañamiento más detallado que permita restablecer la normalidad operativa y fortalecer el gobierno corporativo. Así lo indicó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.