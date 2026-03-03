CANAL RCN
Colombia Video

Ordenan al CNE revisar posible caso de trashumancia electoral en Guaviare

La trashumancia electoral constituye un delito de fraude en la inscripción de cédulas y se paga con penas de 48 a 108 meses en prisión.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
09:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras conocer una denuncia por la presunta inscripción irregular de 4.000 cédulas en zona rural del departamento del Guaviare, en donde se habría triplicado el número de votantes de manera inexplicable, el Tribunal Superior del Meta ordenó al Consejo Nacional Electoral determinar si se está cometiendo o no trashumancia electoral.

Con la medida, las 4.000 cédulas tendrán que ser sometidas a revisión y la Registraduría depurará las de personas que no hayan nacido o residan en el lugar de inscripción.

En total, en el municipio de Santo Domingo se habrían inscrito 2.375; en el municipio de San Isidro, 926; en el municipio de El Retiro, 582, y en el municipio de Las Damas, 234.

Por tanto, el tribunal decidió “ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en el término de dos (2) días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de fondo en el proceso administrativo que adelanta por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en la circunscripción transitoria especial de paz”.

CNE advierte sobre mesas sin testigos electorales en Cauca, Nariño y Boyacá antes de elecciones del 8 de marzo
RELACIONADO

CNE advierte sobre mesas sin testigos electorales en Cauca, Nariño y Boyacá antes de elecciones del 8 de marzo

¿Qué es la trashumancia electoral?

De acuerdo con el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), “la trashumancia o trasteo de votos”, como se le conoce coloquialmente, es “una modalidad de fraude electoral”, en la que:

“Por cualquier medio indebido” se logra “que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato”.

La trashumancia electoral constituye un delito de fraude en la inscripción de cédulas, según el Código Penal colombiano, y se paga con penas de cuatro a nueve años en prisión.

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900
RELACIONADO

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900

¿Quién estaría detrás del presunto caso de trashumancia en zona rural del Guaviare?

Según veedores, tras el caso de trashumancia que es investigado por el CNE, estaría un clan político que se mantiene en disputa por el territorio, con la ayuda de un exgobernador, presuntamente, interesado en que un familiar se quede con una de las curules de paz.

Además, el documento advierte que, “en otras palabras, ha sido la inacción del CNE en el cumplimiento de sus atribuciones al no definir de manera oportuna el procedimiento por él mismo previsto respecto de la inscripción de cédulas, quien ha conducido a la situación que debió resolver esta sala”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Comité de la Regla Fiscal lanza alerta: Gobierno gasta más de lo que recibe y pide recorte de $30 billones

Luis Carlos Galán

El general (r) Miguel Maza Márquez fue dejado en libertad condicional

Bogotá

Anuncio clave en importante obra que cambiará la movilidad en el norte de Bogotá

Otras Noticias

Reino Unido

Reino Unido toma decisión que afectará a miles: dejará de expedir visas de estudio para cuatro países

En los últimos años, los originarios de estos cuatro países han tenido un uso indebido del visado.

Selección Colombia Femenina

🔴 Colombia vs. Argentina, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia Femenina enfrenta este miércoles a Argentina en la SheBelieves Cup. Prográmese.

La casa de los famosos

Casa de los Famosos Colombia: noche de nominación dejó inesperados nombres en placa

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México