Ordenan al CNE revisar posible caso de trashumancia electoral en Guaviare

Tras conocer una denuncia por la presunta inscripción irregular de 4.000 cédulas en zona rural del departamento del Guaviare, en donde se habría triplicado el número de votantes de manera inexplicable, el Tribunal Superior del Meta ordenó al Consejo Nacional Electoral determinar si se está cometiendo o no trashumancia electoral.

Con la medida, las 4.000 cédulas tendrán que ser sometidas a revisión y la Registraduría depurará las de personas que no hayan nacido o residan en el lugar de inscripción.

En total, en el municipio de Santo Domingo se habrían inscrito 2.375; en el municipio de San Isidro, 926; en el municipio de El Retiro, 582, y en el municipio de Las Damas, 234.

Por tanto, el tribunal decidió “ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en el término de dos (2) días, siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de fondo en el proceso administrativo que adelanta por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en la circunscripción transitoria especial de paz”.

¿Qué es la trashumancia electoral?

De acuerdo con el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), “la trashumancia o trasteo de votos”, como se le conoce coloquialmente, es “una modalidad de fraude electoral”, en la que:

“Por cualquier medio indebido” se logra “que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato”.

La trashumancia electoral constituye un delito de fraude en la inscripción de cédulas, según el Código Penal colombiano, y se paga con penas de cuatro a nueve años en prisión.

¿Quién estaría detrás del presunto caso de trashumancia en zona rural del Guaviare?

Según veedores, tras el caso de trashumancia que es investigado por el CNE, estaría un clan político que se mantiene en disputa por el territorio, con la ayuda de un exgobernador, presuntamente, interesado en que un familiar se quede con una de las curules de paz.

Además, el documento advierte que, “en otras palabras, ha sido la inacción del CNE en el cumplimiento de sus atribuciones al no definir de manera oportuna el procedimiento por él mismo previsto respecto de la inscripción de cédulas, quien ha conducido a la situación que debió resolver esta sala”.