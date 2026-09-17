¿Quién es el presunto abusador y asesino de Ana Lucía, la niña hallada en una alcantarilla?

En las últimas horas, el CTI de la Fiscalía capturó al presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña de tan solo nueve años que fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rendón, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El alcalde de Mosquera confirmó que la investigación avanza de acuerdo con el material probatorio recabado a través de imágenes de cámaras de seguridad. Asimismo, indicó que se ha dispuesto acompañamiento psicosocial para la familia que tenía bajo su cuidado a la menor.

La niña vivía con su tía en este municipio ubicado a 26 kilómetros y aproximadamente a una hora de Bogotá.

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¿Quién es el presunto sospechoso del crimen de Ana Lucía González?

Tras el hallazgo del cuerpo de la niña, se inició una investigación que llevó a la captura de quien sería el principal sospechoso del presunto abuso y el cruel asesinato de la menor, quien era parte de núcleo familiar.

El detenido es la pareja sentimental de la tía de la menor, con quien la niña vivía en el municipio de Mosquera.

Según las autoridades, el hombre será judicializado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

La investigación se centra en material de video captado por cámaras de seguridad que muestran a un hombre en motocicleta junto a la niña.

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Tres niños encontraron el cuerpo de la niña desaparecida en Mosquera

Ana Lucía, conocida como Roxana en Mosquera, desapareció de su casa en extrañas circunstancias. Días después, tres niños que jugaban en Ciudad Bolívar, en el barrio Juan José Rendón, encontraron el cuerpo de la niña.

Los menores ingresaron al ducto de la quebrada de Las Limas y caminaron aproximadamente 30 metros y hallaron el cadáver de la niña. Inmediatamente avisaron a sus familias, quienes alertaron a las autoridades.

El lugar donde fue hallada la menor es un punto de difícil acceso, se trata del ducto de una alcantarilla de la quebrada.

Las autoridades continúan verificando las grabaciones de las cámaras del barrio Juan José Rendón para establecer el momento exacto en que el presunto responsable habría llevado a la menor hasta ese ducto.