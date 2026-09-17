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Intentó asesinar a su esposa y luego se quitó la vida: su hija alertó a las autoridades

Información compartida por medios internacionales señala que la niña llamó al servicio de emergencias 112 de Andalucía para pedir ayuda.

Foto: X @policia

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
06:47 a. m.
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En redes sociales se revelaron detalles de un caso de violencia doméstica que tiene consternada a la población de Málaga, en España.

Esto, luego de que una menor de edad alertara a las autoridades lo que estaba ocurriendo al interior de la vivienda en la que residía.

Hombre intentó estrangular a su pareja

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Información compartida por medios internacionales señala que la niña llamó al servicio de emergencias 112 de Andalucía para pedir ayuda porque su papá había agredido violentamente a su mamá en un inmueble ubicado en la calle Leoni Benabú, en la urbanización Pinares de San Antón, en Málaga capital.

Según el reporte de la menor, el hombre intentó asesinar a su madre. El sujeto la estranguló y como consecuencia, la mujer quedó inconsciente.

De inmediato, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para atender el caso y al llegar se encontraron con una lamentable escena: la mujer desmayada.

Al percatarse de su estado, procedieron a realizarle maniobras de reanimación y lograron que reaccionara. Posteriormente la trasladaron a un centro médico para que recibiera la atención médica pertinente. Sin embargo, este no era el único escenario en la vivienda.

Los reportes oficiales revelaron que el agresor, de 39 años y compañero sentimental de la mujer, se había quitado la vida. Su cuerpo fue encontrado sin vida luego de que se ahorcara.

Por el momento las autoridades no han revelado información sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas que provocaron la terrible agresión. Pero se sabe que no se tenían reportes previos de agresión o denuncias por maltrato familiar.

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