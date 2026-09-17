Así evaluó Lucas González a James Rodríguez en su debut con Nacional: "No es lo mismo"

El 16 de septiembre de 2026 quedó registrado como el día en la que James Rodríguez debutó en la primera división del fútbol colombiano. El histórico volante entró desde el banco en el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional en El Campín, donde fue determinante en la victoria de su equipo.

James participó en la jugada del segundo gol del cuadro 'verdolaga' y entregó una asistencia en tiempo de descuento para firmar el triunfo en Bogotá. Esta actuación dejó a los hinchas felices, pero quien se mostró más contento fue Lucas González, quien lo elogió en la rueda de prensa posterior al compromiso.

¿Qué dijo Lucas González sobre James Rodríguez?

El técnico bogotano manifestó su emoción tras dirigir por primera vez al ahora exjugador de la Selección Colombia. "El legado que ha construido James en el fútbol colombiano ya es inmenso, difícilmente se va a igualar en los próximos 50 años. Somos unos afortunados de tenerlo aquí y yo soy afortunado por tenerlo como entrenador": inició diciendo.

De todos fui el más contento de saber que podría venir acá y que yo podía ser su entrenador antes de que se retirara. Verlo en directo es diferente a verlo por televisión. Al balón le gusta que él lo consienta, cuando él toca el balón se siente diferente.

Sobre el estado de forma de Rodríguez, explicó. "Su último partido competitivo y el último entrenamiento en alto rendimiento había sido en el Mundial, pero vemos que su calidad está intacta y va a aportarle muchísimo a Atlético Nacional".