James Rodríguez reaccionó tras patada en Internacional vs. Nacional

James Rodríguez vivió un intenso cierre en su debut con Atlético Nacional. Tras recibir una patada de Johan Caballero, el mediocampista reclamó al jugador de Internacional de Bogotá antes de celebrar la victoria verdolaga.

El esperado regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano tuvo prácticamente de todo. El cucuteño ingresó en el segundo tiempo, participó en el juego de Nacional y terminó siendo decisivo con una asistencia en el último suspiro para el triunfo 3-2 sobre Internacional de Bogotá.

Pero antes de la celebración llegó un momento de tensión que quedó registrado por uno de los aficionados presentes en El Campín.

En los minutos finales, James recibió una fuerte entrada de Johan Caballero, atacante de Internacional de Bogotá. El contacto generó la molestia del jugador de Nacional, quien se levantó y fue directamente a reclamarle a su rival.

¿Qué pasó entre James Rodríguez y Johan Caballero?

Las imágenes captadas desde las tribunas muestran a James visiblemente incómodo después de la acción y dirigiéndose hacia Caballero para recriminarle la entrada.

El episodio no pasó a mayores. En medio de la tensión también intervino Larry Vásquez, jugador de Internacional de Bogotá, mientras los protagonistas intentaban calmar los ánimos.

De acuerdo con las imágenes del momento, Caballero posteriormente tomó el rostro de James con la mano, en un gesto que fue interpretado como una disculpa, y la situación terminó sin consecuencias adicionales.

El cruce ocurrió prácticamente en el cierre de una noche especial para James, quien regresó al fútbol profesional colombiano después de más de 18 años y disputó sus primeros minutos oficiales con Atlético Nacional.

¿Cómo terminó el debut de James Rodríguez con Nacional?

La respuesta del equipo verdolaga llegó en la última jugada. Con el partido 2-2 y el reloj en el tiempo añadido, James tomó la pelota para ejecutar un tiro de esquina.

Su centro encontró a Juan Manuel Zapata, quien apareció en el área y marcó de cabeza el 3-2 definitivo en el 90+9. Así, el colombiano cerró su regreso al FPC con una asistencia y los tres puntos para Nacional.

La noche terminó con celebración verdolaga y con James como uno de los grandes protagonistas del partido. Debut, asistencia, y victoria en el regreso del ‘23’ a las canchas colombianas.