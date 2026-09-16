James Rodríguez debutó con victoria y asistencia perfecta con Atlético Nacional: vea los goles

En una noche vibrante y con un estadio Nemesio Camacho El Campín completamente abarrotado, Atlético Nacional consiguió una sufrida pero importantísima victoria por 3-2 frente al Inter de Bogotá.

Sin embargo, más allá del emocionante desarrollo del compromiso y los goles en el tramo final, el gran protagonista de la jornada fue James Rodríguez, quien saltó al campo para tener su esperado debut oficial con la camiseta verdolaga y cambió el rumbo del partido con una actuación estelar.

Goles de Atlético Nacional 3-2 Inter Bogotá

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto antioqueño. El cuadro local impuso condiciones en los primeros compases y se puso arriba en el marcador gracias a la anotación de Diego Duarte sobre el minuto 19 del primer tiempo. Aunque Ian Poveda logró emparejar las acciones transitoriamente antes del descanso (34'), el trámite seguía siendo complejo para los dirigidos por Lucas González, que extrañaban mayor claridad y peso ofensivo en la medular frente a un ordenado bloque defensivo del Inter.

Con la necesidad de modificar el libreto y buscar los tres puntos, el cuerpo técnico tomó la decisión de enviar al terreno de juego a James Rodríguez al minuto 58, reemplazando a Juan Manuel Rengifo. El ingreso del estelar volante creativo de la Selección Colombia revolucionó de inmediato el planteamiento del compromiso, inyectando jerarquía, pausa y precisión en los metros finales.

Debut por lo alto de James con asistencia

El impacto del cucuteño fue inmediato. Apenas transcurrían unos minutos de su estancia en la cancha, James comandó una jugada clave en ofensiva: peleó con categoría un balón dividida en la zona medular, condujo con criterio y habilitó de manera magistral para que Elías Cabrera decretara el 2-1 parcial al minuto 62. Su visión de juego desestabilizó por completo el sistema defensivo del Inter de Bogotá, convirtiéndose en el faro conductor de cada ataque verdolaga.

Aunque el conjunto local logró reaccionar y empató temporalmente las acciones al minuto 83 por intermedio de Yojan Garcés, Nacional demostró temperamento y no bajó los brazos. Cuando el reloj agonizaba y el empate parecía firmado, apareció nuevamente la tensión competitiva del cuadro antioqueño en una jugada de pelota detenida y transición rápida. En el minuto 9 de la adición (90+9'), Juan Zapata aprovechó un rebote dentro del área para firmar el agónico 3-2 definitivo que silenció parcialmente El Campín y desató la locura de los miles de hinchas visitantes.

Con esta sufrida victoria a domicilio, Atlético Nacional suma tres unidades vitales en su camino dentro del campeonato, reafirmando sus aspiraciones al título. No obstante, la gran noticia que ilusiona a toda la hinchada es la confirmación de que James Rodríguez está listo para marcar diferencia en el rentado nacional, dejando destellos de su enorme calidad internacional desde su primer partido oficial.