Denuncian nuevo intento de estafa con negocio de Yeison Jiménez: peligrosa modalidad

Han pasado ocho meses desde el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez junto con varios integrantes de su equipo de trabajo. Desde entonces, su familia ha tenido que enfrentar diferentes situaciones relacionadas con personas que intentan aprovecharse de la imagen, los negocios y el legado que dejó el artista.

A las cuentas falsas que han aparecido en redes sociales y en las que algunas personas se han hecho pasar por familiares o integrantes del entorno del cantante, ahora se suma una nueva alerta relacionada directamente con uno de sus negocios.

¿Cuál es la nueva estafa relacionada con Yeison Jiménez?

Lina Jiménez, hermana mayor de Yeison Jiménez y quien ha participado en diferentes actividades comerciales relacionadas con el legado del artista, alertó a través de Instagram sobre una modalidad que estaría utilizando cuentas de WhatsApp para contactar a posibles clientes.

La alerta está relacionada con el criadero La Cumbre, negocio dedicado a los caballos de paso fino en Colombia y que también comercializa productos y merchandising relacionado con Yeison Jiménez.

Según informó Lina Jiménez, el criadero no tiene habilitado ningún canal oficial de atención a través de WhatsApp. Por esta razón, los números que estén ofreciendo productos o servicios de La Cumbre por esa vía no corresponden a canales autorizados por el negocio.

La advertencia busca evitar que clientes o seguidores entreguen dinero, información personal o datos relacionados con sus compras a personas que estarían utilizando el nombre del criadero sin autorización.

Desde las cuentas oficiales del establecimiento también se pidió a los usuarios reportar los números que estén promocionando productos o servicios en nombre de La Cumbre, con el objetivo de evitar que otras personas puedan caer en la modalidad.

¿Por qué hay denuncias en la Fiscalía por los negocios de Yeison Jiménez?

En los últimos días, fue noticia la decisión de la madre y otra de las hermanas de Yeison Jiménez de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de bienes y negocios del fallecido artista.

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Según explicó el abogado de las accionantes, no se trata de un litigio relacionado con la herencia, sino con presuntos cambios en la administración, composición accionaria, documentos y movimientos económicos de empresas como Santi Music S.A.S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S. La investigación deberá determinar si esas operaciones fueron realizadas de manera legítima.