Remezón total: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios

Los embajadores escalaron varias posiciones y sueñan con clasificar a los ocho.

octubre 25 de 2025
09:10 p. m.
Una jornada llena de emociones se vivió este sábado en la liga colombiana con la disputa de varios partidos que movieron la tabla de posiciones en esa lucha de equipos por avanzar a los ocho mejores.

El duelo que se robó las miradas y que generó un remezón total en la tabla fue el clásico bogotano que terminó con victoria de Millonarios sobre Santa Fe.

Los embajadores se llevaron los tres puntos de visitante con un gol agónico sobre el final y así revivieron en esa pelea por el cupo de las finales de fin de año.

Por otro lado, equipos como Bucaramanga y Tolima consiguieron triunfos importantes que los afianzaron en la parte alta de la tabla y prácticamente consiguieron el tiquete de las finales.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay

A falta de un partido que se disputará este domingo entre Nacional y Medellín, así quedó la tabla de posiciones de la liga colombiana.

  1. Bucaramanga - 34 puntos.
  2. Medellín - 31 puntos.
  3. Junior - 31 puntos.
  4. Fortaleza - 31 puntos
  5. Tolima - 29 puntos.
  6. Atl. Nacional - 28 puntos.
  7. Llaneros - 25 puntos.
  8. Águilas D - 24 puntos.
  9. América - 23 puntos.
  10. Alianza - 23 puntos.
  11. Santa Fe - 22 puntos.
  12. Once Caldas - 22 puntos.
  13. Millonarios - 21 puntos.
  14. Cali - 20 puntos.
  15. Magdalena -18 puntos.
  16. Pereira - 18 puntos.
  17. Envigado - 16 puntos.
  18. Boyacá Chicó - 16 puntos.
  19. Pasto - 13 puntos.
  20. Equidad - 11 puntos.
