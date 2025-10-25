CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia Femenina ya tiene rival en octavos de final del Mundial Sub17: fecha y hora

Tras avanzar como segunda de su zona, la tricolor afrontará un duro rival en la siguiente instancia.

Mundial Sub 17
Foto: FCF

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
04:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 25 de octubre, la Selección Colombia Femenina logró una victoria clave en su sueño por avanzar a la siguiente fase del Mundial de la categoría Sub 17 que se disputa en Marruecos.

Ante Corea del Sur, la tricolor se hizo fuerte y con un marcador por la mínima diferencia, se llevó los tres puntos y de paso el último tiquete de la zona.

¡La Selección Colombia venció a Corea del Sur y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Vea el GOLAZO
RELACIONADO

¡La Selección Colombia venció a Corea del Sur y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Vea el GOLAZO

El elenco femenil terminó segundo del grupo con seis unidades, tres menos que el líder España.

Colombia ya tiene rival en el Mundial Sub 17 en octavos de final

Terminada la primera fase, ahora Colombia jugará instancias de eliminación directa. Tras terminar segundo en su grupo, la Tricolor espera por Japón, equipo que terminó líder su zona con siete unidades .

Las japonesas definieron el primer lugar del grupo ante Paraguay. Tras igualar a un gol, Japón terminó arriba por diferencia de gol y ahora se medirá con la tricolor.

Colombia pisó fuerte y goleó a Perú en su debut de la Liga de Naciones: vea los goles
RELACIONADO

Colombia pisó fuerte y goleó a Perú en su debut de la Liga de Naciones: vea los goles

Este duelo entre sudamericanas y asiáticas se llevará a cabo el próximo 29 de octubre desde las dos de la tarde, hora colombiana.

Así quedaron los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17

  • Brasil vs China - 28 de octubre
  • Estados Unidos vs. Países Bajos - 28 de octubre
  • Corea del Norte vs. Marruecos - 28 de octubre
  • Italia vs. Nigeria - 28 de octubre
  • México vs. Paraguay - 29 de octubre
  • Canadá vs. Zambia - 29 de octubre
  • España vs. Francia - 29 de octubre
  • Colombia vs. Japón - 29 de octubre
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

¡Más caderas 'rotas'! VIDEO de las jugadotas que hizo Luis Díaz vs. Mönchengladbach y están maravillando a toda Alemania

Selección Colombia Femenina

¡La Selección Colombia venció a Corea del Sur y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Vea el GOLAZO

Selección Colombia Femenina

Selección Colombia 1 vs. Corea del Sur 0, en el Mundial Femenino Sub-17: reviva lo mejor del partido

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Ley Seca en Bogotá este fin de semana por consultas internas: así funcionará la medida

El domingo, 26 de octubre, los bogotanos tendrán la oportunidad de escoger un candidato del Pacto Histórico, que represente a la coalición en la consulta presidencial del frente amplio.

Artistas

Importante cantante colombiano tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia: este es su estado de salud

El cantante se pronunció tras la cirugía que le realizaron en las últimas horas. ¿Qué dijo?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025

Artistas

Dolor en la música: murió un importante cantante que marcó historia en una banda originada en Colombia

Enfermedades

¿Qué es aneurisma cerebral? La enfermedad que le diagnosticaron a Kim Kardashian