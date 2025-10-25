Selección Colombia Femenina ya tiene rival en octavos de final del Mundial Sub17: fecha y hora

Este sábado 25 de octubre, la Selección Colombia Femenina logró una victoria clave en su sueño por avanzar a la siguiente fase del Mundial de la categoría Sub 17 que se disputa en Marruecos.

Ante Corea del Sur, la tricolor se hizo fuerte y con un marcador por la mínima diferencia, se llevó los tres puntos y de paso el último tiquete de la zona.

El elenco femenil terminó segundo del grupo con seis unidades, tres menos que el líder España.

Colombia ya tiene rival en el Mundial Sub 17 en octavos de final

Terminada la primera fase, ahora Colombia jugará instancias de eliminación directa. Tras terminar segundo en su grupo, la Tricolor espera por Japón, equipo que terminó líder su zona con siete unidades .

Las japonesas definieron el primer lugar del grupo ante Paraguay. Tras igualar a un gol, Japón terminó arriba por diferencia de gol y ahora se medirá con la tricolor.

Este duelo entre sudamericanas y asiáticas se llevará a cabo el próximo 29 de octubre desde las dos de la tarde, hora colombiana.

Así quedaron los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17