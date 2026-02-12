Se movió la tabla de posiciones de la Liga tras victoria de Millonarios y caída del Cali

La Liga BetPlay 2026-I continúa tomando forma con el desarrollo de la sexta fecha, una jornada que ha generado movimientos importantes en la tabla de posiciones y ha dejado noticias relevantes para varios de los clubes tradicionales del fútbol colombiano. Con partidos vibrantes y resultados ajustados, el campeonato empieza a perfilar a sus primeros protagonistas, aunque el camino hacia la clasificación aún es largo.

Uno de los hechos más destacados de la jornada fue el primer triunfo de Millonarios en el semestre. El equipo capitalino logró una victoria ajustada en El Campín gracias a un gol de Radamel Falcao García, quien volvió a ser determinante en un momento clave. Ese resultado le permitió al conjunto embajador llegar a cinco puntos y abandonar los últimos lugares de la clasificación, ganando algo de tranquilidad tras un inicio irregular.

Falcao le da aire a Millonarios

El tanto del delantero samario significó mucho más que tres puntos. Además de representar el primer triunfo azul en el torneo, fue un impulso anímico para un plantel que necesitaba una noche positiva frente a su gente. Millonarios había dejado escapar unidades en las primeras fechas y la presión empezaba a crecer, por lo que el resultado se convirtió en un punto de inflexión para el grupo dirigido por el argentino Fabián Bustos.

Con cinco unidades en seis jornadas, el equipo embajador todavía tiene margen de mejora, pero la victoria le permite acercarse al grupo de clubes que luchan por la clasificación. El reto ahora será encontrar regularidad y sumar fuera de casa para escalar posiciones en un torneo que se ha mostrado parejo desde el arranque.

Inter de Bogotá, líder tras un partidazo

En el otro resultado clave de la fecha, Internacional de Bogotá se impuso 3-2 al Deportivo Cali en un compromiso lleno de emociones. El conjunto capitalino logró una victoria importante que lo dejó como líder del campeonato con 13 puntos, consolidando un arranque de temporada que ha sorprendido a propios y extraños.

El duelo fue intenso de principio a fin, con alternativas en ambos arcos y un marcador cambiante. Sin embargo, la efectividad de Inter en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza a su favor, mientras que el equipo azucarero se quedó en la mitad de la tabla con siete unidades tras seis presentaciones.

Con estos resultados, la sexta fecha empieza a marcar tendencias en la Liga BetPlay 2026-I. Inter de Bogotá se afianza en lo más alto, mientras que equipos tradicionales como Millonarios buscan recuperar terreno. Aún queda mucho torneo por delante, pero cada jornada comienza a ser determinante en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I