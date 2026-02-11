CANAL RCN
¿Traición o estrategia?: así fue la polémica nominación en La Casa de los Famosos Colombia

La dinámica del robo de banderas generó gran zozobra entre los dos grupos base de la competencia.

Foto: Canal RCN
febrero 11 de 2026
09:57 p. m.
Las dinámicas dentro de La Casa de los Famosos Colombia cada vez más ponen en jaque la convivencia del lugar ya que el reciente juego del robo de banderas generó gran incertidumbre, pues el grupo que perdió durante tuvo que enfrentar serias consecuencias para la más reciente nominación.

Nominación en La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ decidió implementar el reciente juego del “robo de las banderas” en la que los famosos tuvieron que dividirse en sus habitaciones y defender los banderines que les fueron asignados a todos.

Después de una ardua competencia en la que las emociones no se hicieron esperar, el equipo tormenta fue el que se llevó la derrota por lo que, en medio de la jornada de nominación, el ‘Jefe’ dio la indicación de que los jugadores de este team tenían que nominarse entre sí.

Por esto, la tensión y los desacuerdos no se hicieron esperar, pues la gran mayoría de los nominados resultaron ser de dicha habitación. Dentro de los argumentos más polémicos se exaltaron los de Valentino Lázaro hacia Alejandro Estrada, pues ambos famosos todavía mantienen importantes rencillas tras su polémica discusión.

Así mismo, entre los habitantes de la habitación tormenta se evidenciaron distintos enfrentamientos ya que Alexa y Yuri dieron a conocer que sus diferencias, al inicio del juego, podrían seguir vigentes.

¿Quiénes fueron los nominados de la semana?

La polémica placa que contiene los nombres de los famosos en riesgo ya está conformada por lo que dentro de esta se encuentran: Valentino Lázaro, al ser nominado por las más recientes eliminadas, Manuela Gómez, tras romper la regla del “congelado”, Eidevin, Juan Palau y Alejandro, quienes ingresaron por los votos de la casa.

A la lista se sumaron Jay Torres y Maiker al recibir la menor votación por parte del público y Beba de la Cruz al ser enviada directamente por los líderes Alexa y Juanse.

