Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas

Fuerte aguacero cayó sobre Bogotá antes del Millonarios vs. Águilas Doradas. Así está El Campín y qué medidas tomaron para proteger la cancha.

El Campín tras aguacero en Bogotá
Foto: captura de pantalla video de redes

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
04:57 p. m.
Un fuerte aguacero cayó en las horas previas al duelo entre Millonarios FC y Águilas Doradas Rionegro, generando preocupación entre los hinchas por el estado del césped del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Aunque desde temprano se había informado que el escenario está listo para recibir el compromiso de este miércoles 11 de febrero por Liga BetPlay, las intensas lluvias obligaron a activar protocolos de protección sobre la cancha.

El Campín estaba en óptimas condiciones antes del aguacero

Horas antes del diluvio, el concesionario Sencia confirmó que el estadio se encontraba en condiciones óptimas tras una visita técnica realizada este martes.

En la inspección participaron delegados de la Dimayor, los clubes involucrados, la interventoría del proyecto en representación del IDRD y el equipo técnico del concesionario, donde le confirmaron a los medios la reapertura del 'Coloso'.

La revisión dejó un parte de tranquilidad, pues el césped había recibido mantenimiento durante más de una semana.

Así protegieron la cancha tras la fuerte lluvia en Bogotá

Sin embargo, este miércoles el panorama cambió. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde se observa cómo el personal del estadio cubrió el terreno de juego con lonas plásticas para evitar que el agua siguiera cayendo directamente sobre el césped.

La medida busca preservar el trabajo realizado y evitar encharcamientos que puedan afectar el desarrollo del partido.

Según se conoció, mientras el nivel de agua no baje, el plástico permanecerá sobre la cancha. La expectativa es que, si la lluvia da tregua antes del pitazo inicial, se retire la cobertura y el campo quede habilitado para el encuentro.

